Clearwater Analytics (NYSE: CWAN) ("Clearwater"), die umfassendste Technologieplattform für das Investmentmanagement, gab heute bekannt, dass sie die Übernahme von Beacon Platform Inc. (Beacon), einem Anbieter von Unternehmensrisikoanalysen und Entwicklerinfrastruktur, abgeschlossen hat. Die Übernahme stärkt die Kompetenzen von Clearwater im komplexen Portfoliomanagement sowohl auf öffentlichen als auch auf privaten Märkten, einschließlich strukturierter Produkte, privater Kredite und Derivate.

Seit Jahren stehen institutionelle Investoren vor einem Zielkonflikt zwischen fortschrittlicher Analytik und operativer Effizienz sie müssen sich mit starren Altsystemen, endlosen manuellen Prozessen und isolierten Daten auseinandersetzen. Diese fragmentierten Umgebungen verlangsamen die Entscheidungsfindung, erhöhen das Risiko und verhindern einen klaren, konsolidierten Überblick über die Portfolios.

Clearwater ist dabei, dies zu ändern. Durch die Integration der Cross-Asset-Risikomodellierung von Beacon mit den Front-Office-Funktionen und der Alternative-Asset-Intelligence aus den Übernahmen von Enfusion, Inc. (Enfusion) und der Bistro-Plattform von Blackstone (Bistro) wird Clearwater eine einheitliche Plattform anbieten, die den gesamten Investitionslebenszyklus abdeckt vom Handel und der Modellierung bis hin zur Buchhaltung und der regulatorischen Berichterstattung. Diese einheitliche Architektur beseitigt Silos im Front-, Middle- und Back-Office und bietet institutionellen Anlegern, die heute auf öffentlichen und privaten Märkten tätig sind, Echtzeitdaten, Transparenz und Skalierbarkeit. Die Plattform ermöglicht es Kunden, Erkenntnisse nahezu in Echtzeit umzusetzen, ohne durch ältere Software und Infrastruktur eingeschränkt zu sein.

Die modulare Infrastruktur von Beacon bietet Echtzeitanalysen, Szenariomodellierung und maßgeschneiderte Entwicklungsumgebungen, denen einige der weltweit anspruchsvollsten Vermögensverwalter und Banken vertrauen, darunter PIMCO, Blackstone, Hedgefonds sowie Energie- und Rohstoffhändler. Nach der Integration werden diese Funktionen Lösungen der nächsten Generation für die Portfoliokonstruktion, das Risikomanagement und Stresstests unterstützen, die vollständig in die Clearwater-Plattform eingebettet sind.

"Mit Beacon haben wir unsere Plattform erweitert, um End-to-End-Support über den gesamten Investitionszyklus hinweg anzubieten von der Front-Office-Modellierung bis hin zu Middle- und Back-Office-Operationen", erklärte Sandeep Sahai, Chief Executive Officer bei Clearwater. "Gemeinsam mit Enfusion und Bistro transformieren wir eine fragmentierte Branchenlandschaft mit einer einheitlichen Plattform, die für die institutionellen Anleger von heute entwickelt wurde wir vereinfachen komplexe Abläufe, beschleunigen die Entscheidungsfindung und steigern die Performance auf öffentlichen und privaten Märkten."

"Die Mission von Beacon war es schon immer, Transparenz und Kontrolle in die komplexesten Bereiche der Finanzmärkte zu bringen", erklärte Kirat Singh, President, Risk Performance bei Clearwater und ehemaliger CEO und Mitbegründer von Beacon. "Durch den Beitritt zu Clearwater können wir diese Fähigkeiten nun in großem Umfang bereitstellen. Gemeinsam unterstützen wir Investoren dabei, über die reine Berichterstattung hinaus zu Echtzeitmaßnahmen zu gelangen, und stellen ihnen die Infrastruktur zur Verfügung, die globale Institutionen für ihren Erfolg benötigen."

Clearwater wird weitere Einzelheiten im Rahmen seiner Telefonkonferenz zum ersten Quartal 2025 heute um 17:00 Uhr ET bekannt geben.

Über Clearwater Analytics

Clearwater Analytics (NYSE: CWAN) revolutioniert das Investmentmanagement mit der branchenweit umfassendsten Cloud-nativen Plattform für institutionelle Anleger auf globalen öffentlichen und privaten Märkten. Während ältere Systeme Risiken, Ineffizienz und Datenfragmentierung mit sich bringen, liefert die Single-Instance- und Multi-Tenant-Architektur von Clearwater Echtzeitdaten und KI-gestützte Erkenntnisse über den gesamten Investitionslebenszyklus hinweg. Die Plattform beseitigt Informationssilos, indem sie Portfoliomanagement, Handel, Anlagebuchhaltung, Abstimmung, regulatorische Berichterstattung, Performance, Compliance und Risikoanalyse in einem einheitlichen System integriert. Clearwater betreut führende Versicherungen, Vermögensverwalter, Hedgefonds, Banken, Unternehmen und Regierungen und unterstützt weltweit Vermögenswerte in Höhe von über 8,8 Billionen USD. Erfahren Sie mehr unter www.clearwateranalytics.com.

Über Beacon

Beacon, ein Unternehmen von Clearwater Analytics, bietet eine einheitliche, vermögensübergreifende Handels- und Risikomanagementlösung für Investment- und Risikoteams, mit der diese ihre Infrastruktur modernisieren, Abläufe optimieren und sich auf die Entwicklung von Strategien konzentrieren können, die einen Wettbewerbsvorteil verschaffen. Die transparente, cloudnative Plattform von Beacon bietet vorgefertigte Handels- und Risikoanwendungen mit der Flexibilität, benutzerdefinierte Analysen und Modelle mit beispielloser Geschwindigkeit und Effizienz zu erstellen und zu skalieren. Als Teil von Clearwater unterstützt Beacon die branchenweit fortschrittlichste Front-to-Back-Plattform für das Investitionsmanagement. Erfahren Sie mehr unter www.beacon.io.

Sicherheitshinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der Safe Harbor-Bestimmungen des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Diese zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf den Überzeugungen und Annahmen der Unternehmensleitung von Clearwater sowie auf den Informationen, die ihr derzeit zur Verfügung stehen. Zukunftsgerichtete Aussagen umfassen Informationen zu den folgenden Faktoren in Bezug auf Clearwater und/oder Beacon: mögliche oder angenommene zukünftige Betriebsergebnisse, mögliche oder angenommene Leistungen, Geschäftsstrategien, technologische Entwicklungen, Finanzierungs- und Investitionspläne, Wettbewerbsposition, Branchen-, Wirtschafts- und Regulierungsumfeld, potenzielle Wachstumschancen und Auswirkungen des Wettbewerbs. Zukunftsgerichtete Aussagen umfassen Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen und durch Begriffe wie "voraussichtlich", "glauben", "könnte", "schätzen", "erwarten", "beabsichtigen", "anstreben", "möglicherweise", "glauben", "könnte", "schätzen", "erwarten", "beabsichtigen", "anstreben", "könnte", "planen", "potenziell", "vorhersagen", "projizieren", "anstreben", "sollte", "wird", "würde" oder ähnliche Ausdrücke und die Verneinungen dieser Begriffe, sind jedoch nicht die einzigen Mittel, um solche Aussagen zu identifizieren.

Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren, von denen viele außerhalb der Kontrolle von Clearwater liegen und die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder impliziert genannten zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen. Diese Risiken und Ungewissheiten umfassen unter anderem die Fähigkeit von Clearwater, die Geschäftstätigkeiten und Technologien von Beacon erfolgreich in diejenigen von Clearwater zu integrieren und Datenrechte von Dritten zu erwerben, die Mitarbeiter von Beacon nach Abschluss der Übernahme zu halten und zu motivieren, die Kunden von Beacon zu halten, die im Zusammenhang mit der Übernahme von Beacon und der kürzlich abgeschlossenen Übernahme von Enfusion, Inc. und die im Zusammenhang mit diesen Schulden auferlegten finanziellen Verpflichtungen zu erfüllen, Risiken, dass Kosteneinsparungen, Synergien und Wachstum aus der Übernahme nicht vollständig oder erst später als erwartet realisiert werden können, Risiken und Ungewissheiten, die den oben genannten in Bezug auf die zuvor abgeschlossenen Übernahmen von Enfusion und Bistro durch Clearwater ähnlich sind, sowie andere Risiken und Ungewissheiten, die unter "Risikofaktoren" im Jahresbericht von Clearwater auf Formular 10-K für das am 31. Dezember 2024 endende Geschäftsjahr, der am 26. Februar 2025 bei der US-Börsenaufsichtsbehörde (Securities and Exchange Commission, "SEC") eingereicht wurde (in der durch die am 7. März 2025 bei der SEC eingereichten Änderung Nr. 1 geänderten Fassung), sowie in anderen von Clearwater bei der SEC eingereichten periodischen Berichten erörtert sind. Diese Unterlagen sind unter www.sec.gov und auf der Website von Clearwater unter investors.clearwateranalytics.com verfügbar. Angesichts dieser Unsicherheiten sollten Sie sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Zukunftsgerichtete Aussagen geben lediglich die Einschätzungen und Annahmen der Unternehmensleitung zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung wieder und sollten nicht als Darstellung der Erwartungen oder Einschätzungen von Clearwater zu einem späteren Zeitpunkt angesehen werden. Clearwater übernimmt keine Verpflichtung und lehnt ausdrücklich jede Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen, die von Zeit zu Zeit von oder im Namen von Clearwater gemacht werden, zu aktualisieren.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

