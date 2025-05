2025 Insurance Investment Outsourcing Report zeigt 25-prozentiges Wachstum und Anstieg von Privatmarktvermögenswerten auf 800 Mrd. USD

Clearwater Analytics (NYSE: CWAN), die umfangreichste Technologieplattform für das Investmentmanagement, veröffentlichte heute den 2025 Insurance Investment Outsourcing Report (IIOR). Die in Zusammenarbeit mit DCS Financial Consulting erstellte Studie verweist auf unabhängige allgemeine verwaltete Vermögenswerte (AUM) im Versicherungssektor in Rekordhöhe von 4,5 Billionen USD 24 Prozent höher als im Vorjahr. Von Investmentberatern betreute Vermögenswerte stiegen ebenfalls in erheblichem Umfang auf 2 Billionen USD.

Das dramatische Wachstum beim Investment-Outsourcing der Versicherungsbranche spiegelt mehrere Marktkräfte wider, darunter der Bedarf an spezialisiertem Fachwissen bezüglich aufstrebender Assetklassen, die Suche nach Erträgen in einem schwierigen Marktumfeld sowie Strukturen und Vermögenswertklassen, die die zunehmende regulatorische Komplexität berücksichtigen. Diese Faktoren haben zu einer beispiellosen Nachfrage nach ausgereiften Technologieplattformen für Investmentmanagement geführt, die in der Lage sind, komplexe Multi-Asset-Portfolios zu verwalten.

"Wenn wir auf das letzte Jahrzehnt des Berichts zurückblicken, erkennen wir, dass sich das ausgelagerte AUM mit 4,5 Billionen USD nahezu verdreifacht, die Zahl der Manager mit 90 Teilnehmern mehr als verdoppelt hat und die verwalteten privaten Assetklassen von weniger als 50 Milliarden auf über 800 Milliarden in die Höhe geschnellt sind", erklärte Sandeep Sahai, CEO von Clearwater Analytics. "Clearwater erkannte die Bedeutung dieser Trends schon vor Jahren und stellte Ressourcen bereit, um die umfassendste Cloud-native Plattform für institutionelle Investoren in globalen öffentlichen und privaten Märkten aufzubauen. Diese Transformation erfordert Investmenterfahrung und eine robuste technologische Infrastruktur, um die zunehmende Multi-Asset-Komplexität zu bewältigen."

Der globale Bericht verweist auf drei Haupttrends, die das Investmentmanagement im Versicherungssektor mitgestalten:

Ausdehnung privater Assetklassen: Der AUM-Wert bei Privatvermögenswerten stieg im Jahresvergleich um 34 Prozent auf 800 Milliarden USD. Vor einem Jahrzehnt wurden in diesem Segment weniger als 50 Milliarden USD verzeichnet. Manager von Privat-Assetklassen dringen in den Versicherungsbereich vor und Versicherer investieren. Diese Verschiebung zu den Privatmärkten zeigt, dass sich Versicherer nach Erträgen umsehen und ihr Portfolio diversifizieren.

Der AUM-Wert bei Privatvermögenswerten stieg im Jahresvergleich um 34 Prozent auf 800 Milliarden USD. Vor einem Jahrzehnt wurden in diesem Segment weniger als 50 Milliarden USD verzeichnet. Manager von Privat-Assetklassen dringen in den Versicherungsbereich vor und Versicherer investieren. Diese Verschiebung zu den Privatmärkten zeigt, dass sich Versicherer nach Erträgen umsehen und ihr Portfolio diversifizieren. Multi-Assetklassen: Während private Vermögenswerte ansteigen, bilden öffentliche Vermögenswerte weiterhin die Grundlage des Multi-Assetklassenportfolios von Versicherern. 83 Prozent der teilnehmenden Manager verwiesen auf Strategien zu öffentlichen Assetklassen, wobei viele auch private Assetklassen anboten. Viele Versicherer bieten jetzt beide Klassen an, was verbesserte Betriebs- und robuste Analysefähigkeiten erfordert.

Während private Vermögenswerte ansteigen, bilden öffentliche Vermögenswerte weiterhin die Grundlage des Multi-Assetklassenportfolios von Versicherern. 83 Prozent der teilnehmenden Manager verwiesen auf Strategien zu öffentlichen Assetklassen, wobei viele auch private Assetklassen anboten. Viele Versicherer bieten jetzt beide Klassen an, was verbesserte Betriebs- und robuste Analysefähigkeiten erfordert. Technologiegestützte Lösungen erforderlich: Mehr als 80 Prozent der teilnehmenden Manager bieten jetzt kundenspezifische Portfolioberichterstattung, Cashflow-Prognosen, Rechnungslegungsanalysen und regulatorische Hilfe jeweils auf der Basis fortschrittlicher Technologielösungen. KI-gestützte Analysen gewinnen an Boden, da datengestützte Entscheidungsfindung unerlässlich wird.

Steve Doire, Eigentümer von DCS Financial Consulting und strategischer Berater von Clearwater, unterstreicht die zunehmende Rolle von Asset-Management im Versicherungssektor beim institutionellen Asset-Management. "Versicherer verlassen sich zunehmend auf externe Manager, und zwar sowohl bei herkömmlichen festverzinslichen als auch bei komplexen alternativen Vermögenswerten, einschließlich Privatdarlehen eine Verschiebung, die vor fünf Jahren noch kaum zu erkennen war. Der IIOR dient als wichtige Ressource, mit der Versicherer geeignete Manager mit dem Fachwissen, den Assetklassenstrategien und damit verbundenen Dienstleistungen und entsprechender Technologie ermitteln und unter die Lupe nehmen können, die für den Investmentbetrieb notwendig sind."

Der 2025 IIOR bietet ein detailliertes Profil von über 100 Investmentmanagern und Beratern, aufstrebende Investmentstrategien in öffentlichen und privaten Märkten sowie Fachperspektiven zur Marktentwicklung. Diese umfassende Ressource unterstützt Versicherer bei einer informierten Entscheidungsfindung zu ihren Investmentverwaltungsstrategien und Technologieanforderungen. Der 2025 IIOR zum sofortigen Herunterladen.

Clearwater Analytics (NYSE: CWAN) revolutioniert das Investmentmanagement mit der branchenweit umfassendsten Cloud-nativen Plattform für institutionelle Anleger auf globalen öffentlichen und privaten Märkten. Während ältere Systeme Risiken, Ineffizienz und Datenfragmentierung mit sich bringen, liefert die Single-Instance- und Multi-Tenant-Architektur von Clearwater Echtzeitdaten und KI-gestützte Erkenntnisse über den gesamten Investitionslebenszyklus hinweg. Die Plattform beseitigt Informationssilos, indem sie Portfoliomanagement, Handel, Anlagebuchhaltung, Abstimmung, regulatorische Berichterstattung, Performance, Compliance und Risikoanalyse in einem einheitlichen System integriert. Clearwater betreut führende Versicherungen, Vermögensverwalter, Hedgefonds, Banken, Unternehmen und Regierungen und unterstützt weltweit Vermögenswerte in Höhe von über 8,8 Billionen USD. Erfahren Sie mehr unter www.clearwateranalytics.com.

