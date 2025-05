Boomi, der führende Anbieter für intelligente Integration und Automatisierung, hat heute die allgemeine Verfügbarkeit des Boomi DataHub Command Center bekannt gegeben, einem neuen Modul innerhalb von Boomi DataHub, das Daten aus unterschiedlichen Quellen zusammenführt, die Governance vereinfacht und umsetzbare Erkenntnisse fördert. Das Boomi DataHub Command Center basiert auf den unternehmensgerechten Workflows der ServiceNow-Plattform und wird vollständig von Boomi verwaltet. Es ermöglicht Unternehmen, das volle Potenzial ihrer Daten durch interaktive Visualisierung, robuste Rückverfolgbarkeit und historische Analysen auszuschöpfen.

Moderne Unternehmen sehen sich zunehmend mit Herausforderungen wie isolierten Datensystemen, unklaren Datenherkunftsnachweisen und unzureichender Kontrolle konfrontiert Hindernisse, die Wachstum und Innovation behindern. Laut Forrester nannten globale Entscheidungsträger im Bereich Daten und Analysen am häufigsten Datensilos, mangelnde Datenkompetenzen bei Geschäftsanwendern, zu viele konkurrierende und sich ändernde Prioritäten, schlechte Zusammenarbeit zwischen internen Teams und veraltete Systeme, die den Fortschritt behindern, als Herausforderungen für die Erreichung ihrer Ziele.1 Das Boomi DataHub Command Center unterstützt Unternehmen bei der Bewältigung dieser Herausforderungen, indem es Datenmanagement-Tools konsolidiert, Governance-Prozesse stärkt und interaktive Datenansichten in Echtzeit bereitstellt, mit denen Entscheidungsträger Trends schnell erkennen, Unstimmigkeiten beheben und sicher für die Zukunft planen können.

Durch die Vereinfachung der Datenverwaltung für technische Teams und geschäftliche Stakeholder ermöglicht das Boomi DataHub Command Center die Visualisierung und Governance von Daten, identifiziert schnell Datenqualitätsprobleme und ermöglicht es Unternehmen, verschiedene Datensysteme zu überprüfen und zu verstehen, die zur Erstellung von Golden Records innerhalb von Boomi DataHub beitragen, darunter ServiceNow CMDB und andere wichtige Anwendungen wie Salesforce, NetSuite und SAP, um eine kontinuierliche Datenintegrität zu gewährleisten und die Compliance zu vereinfachen. Diese Synergie ermöglicht die Automatisierung von Geschäftsprozessen über alle Geschäftsbereiche hinweg und stellt sicher, dass jedes System auf einer einzigen, vertrauenswürdigen Datenquelle basiert.

"Unternehmen werden heute mit Daten überflutet, doch es mangelt ihnen an Erkenntnissen, insbesondere wenn es darum geht, Daten für fortschrittliche Initiativen wie künstliche Intelligenz zu nutzen", erklärte Mani Gill, Senior Vice President und General Manager, Data bei Boomi. "Silos, fragmentierte Governance und komplexe Integrationen erschweren es, den vollen Wert von Daten zu erschließen. Durch die Integration der Workflow-Technologie von ServiceNow in unsere Plattform haben wir es für alle von IT-Experten bis hin zu Geschäftsanwendern einfacher gemacht, hochwertige Daten zu nutzen, ihnen zu vertrauen und darauf zu reagieren. Durch die Vereinheitlichung unterschiedlicher Quellen, die Vereinfachung der Governance und die Bereitstellung von Echtzeit-Informationen versetzen wir Unternehmen in die Lage, Daten in einen strategischen Vorteil umzuwandeln für intelligentere Entscheidungen, schnellere Innovationen und bessere Ergebnisse."

"Partnerschaften sind am erfolgreichsten, wenn wir unsere einzigartigen Fähigkeiten und Fachkenntnisse einbringen und ein klares Bild von dem Problem haben, das wir lösen möchten", erklärte Erica Volini, Executive Vice President, Worldwide Industries, Partners und Go-to-Market bei ServiceNow. "Boomi erweitert unsere Reichweite weit über das hinaus, was wir alleine erreichen können, und repräsentiert das Vermächtnis und die Ziele der Now Platform. Ich freue mich sehr über die kontinuierlichen Innovationen, die wir gemeinsam erzielen werden, um Unternehmen im Zeitalter des digitalen Geschäfts zum Erfolg zu verhelfen."

Merkmale des Boomi DataHub Command Center:

Eine einzige Quelle für Data Governance Kombiniert die zentralen Datenverwaltungsfunktionen von Boomi DataHub mit ServiceNow-basierten Workflows es ist keine separate ServiceNow-Lizenz erforderlich. Dieser integrierte Ansatz vereint Governance und automatisiert wichtige Prozesse, wodurch die Hürden für eine breite Einführung gesenkt werden.

Kombiniert die zentralen Datenverwaltungsfunktionen von Boomi DataHub mit ServiceNow-basierten Workflows es ist keine separate ServiceNow-Lizenz erforderlich. Dieser integrierte Ansatz vereint Governance und automatisiert wichtige Prozesse, wodurch die Hürden für eine breite Einführung gesenkt werden. Dynamische Visualisierung Bietet interaktive Dashboards in Echtzeit zur Untersuchung von Daten. Geschäftliche und technische Anwender können schnell Filter anwenden, Muster erkennen und Anomalien isolieren, wodurch datengestützte Entscheidungen beschleunigt werden.

Bietet interaktive Dashboards in Echtzeit zur Untersuchung von Daten. Geschäftliche und technische Anwender können schnell Filter anwenden, Muster erkennen und Anomalien isolieren, wodurch datengestützte Entscheidungen beschleunigt werden. Lückenlose Rückverfolgbarkeit Gewährleistet eine transparente Aufzeichnung des Datenflusses von der Quelle bis zur Verarbeitung. Die Quellenverknüpfung und Auflösungsverfolgung gewährleistet eine überprüfbare Produktkette, während strenge Validierungsregeln regulierten Branchen dabei helfen, Compliance und Integrität sicherzustellen.

Gewährleistet eine transparente Aufzeichnung des Datenflusses von der Quelle bis zur Verarbeitung. Die Quellenverknüpfung und Auflösungsverfolgung gewährleistet eine überprüfbare Produktkette, während strenge Validierungsregeln regulierten Branchen dabei helfen, Compliance und Integrität sicherzustellen. Historische Metadaten und KI-Bereitschaft Verfolgt die Datenentwicklung, um Trends und anhaltende Qualitätsprobleme aufzudecken. Ein reichhaltiger historischer Kontext in Verbindung mit hochwertigen, standardisierten Daten bildet eine wichtige Grundlage für zuverlässige künstliche Intelligenz (KI) und fortschrittliche Analysen. Durch die Gewährleistung sauberer, konsistenter und gut verwalteter Daten reduziert das Boomi DataHub Command Center die Komplexität und Risiken der KI-Einführung und ermöglicht so genauere Modelle und umsetzbare Erkenntnisse.

Über Boomi

Boomi, das führende Unternehmen für intelligente Integration und Automatisierung, hilft Unternehmen auf der ganzen Welt, wichtige Prozesse zu automatisieren und zu rationalisieren, um schneller Geschäftsergebnisse zu erzielen. Die Boomi Enterprise Platform nutzt fortschrittliche KI-Funktionen, um Systeme nahtlos zu verbinden und Datenflüsse mit API-Management, Integration, Datenmanagement und KI-Orchestrierung in einer umfassenden Lösung zu verwalten. Mit über 23.000 Kunden weltweit und einem schnell wachsenden Netzwerk von über 800 Partnern revolutioniert Boomi die Art und Weise, wie Unternehmen jeder Größe geschäftliche Agilität und operative Exzellenz erreichen. Entdecken Sie mehr unter boomi.com.

© 2025 Boomi, LP. Boomi, das "B"-Logo und Boomiverse sind Marken von Boomi, LP oder seinen Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen. Alle Rechte vorbehalten. Andere Namen oder Marken können Marken ihrer jeweiligen Eigentümer sein.

ServiceNow, das ServiceNow-Logo, Now, Now Platform und andere ServiceNow-Marken sind Marken und/oder eingetragene Marken von ServiceNow, Inc. in den Vereinigten Staaten und/oder anderen Ländern.

