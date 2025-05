News von Trading-Treff.de Nvidia wird heute wieder gehandelt. Während in Deutschland Ruhe an den Börsen ist, sattelte das Unternehmen im Verlauf der ersten Minuten an der US-Börse noch einmal um rund 4 % auf. Das sind herausragende Nachrichten. Der Titel ist damit bei einem Kurs von 113,56 Dollar angekommen. Er wird auch in Deutschland schon sehr bald an der Marke von 100 Euro klopfen, lassen die ersten Werte für die Notierungen in den USA vermuten. ...

