The Estée Lauder Companies Inc. (NYSE: EL) gab heute bekannt, dass Carl Haney, Executive Vice President, Global Innovation and Research Development (R&D), das Unternehmen zum 30. Juni 2025 verlassen wird, um neue Chancen wahrzunehmen. Angesichts des Ausscheidens von Carl Haney beabsichtigt das Unternehmen, neue externe Talente einzustellen, um die nächste Ära der transformativen Innovation im Einklang mit der strategischen Vision voranzutreiben, das beste, am stärksten verbraucherorientierte Prestige-Schönheitsunternehmen der Welt zu werden.

"In den vergangenen zehn Jahren hat Carl schlagkräftige Partnerschaften an der Spitze der wissenschaftlichen Innovation aufgebaut und bahnbrechende Produkte sowie überlegene Formulierungen über Kategorien, Vorteile und Anlässe hinweg geliefert und dabei die unternehmensweite Innovationsarbeit und Spitzentechnologien vorangetrieben", sagte Stéphane de La Faverie, President und Chief Executive Officer von The Estée Lauder Companies. "Mit Blick auf die Zukunft und die Umsetzung unserer mutigen Vision Beauty Reimagined werden wir unseren Innovationsansatz im gesamten Unternehmen transformieren dazu gehört die Weiterentwicklung der Struktur unseres F&E-Teams, der Ausbau externer Partnerschaften, die Stärkung von Produkt- und Geschäftsentwicklung sowie die Beschleunigung der Markteinführung."

Nach einer Karriere von mehr als 25 Jahren im Bereich Forschung und Entwicklung bei The Procter Gamble Company kam Haney 2012 zu The Estée Lauder Companies. Während seiner Zeit bei The Estée Lauder Companies haben Carl Haney und sein Team die Produkt- und Unternehmensinnovation umfassend vorangetrieben, indem sie das globale F&E-Netzwerk des Unternehmens gestärkt, die wissenschaftliche Qualifikation verbessert, die lokale Relevanz erweitert, vorgelagerte Wirkstoff- und Fermentationsplattformen aufgebaut und das globale Patentportfolio des Unternehmens wesentlich vergrößert haben. Unter seiner Führung hat das Unternehmen auch seine Nachhaltigkeitsziele durch Entwicklungen im Bereich nachhaltige Verpackungen und grüne Chemie vorangetrieben. Zuletzt haben Haney und sein F&E-Team neue Partnerschaften an der Spitze der Biotech-Innovation und in den Bereichen Langlebigkeit und aktive Dermatologie mit erstklassigen akademischen Partnern, darunter das Massachusetts Institute of Technology und Serpin Pharma, sowie mit verschiedenen Branchen wie der Pharmaindustrie eingeleitet, um neue Produktpipelines zu befeuern. Carl Haney spielte außerdem eine entscheidende Rolle als Vorsitzender des Global Crisis Leadership Teams des Unternehmens, das für die Planung und Reaktion auf sich anbahnende und aktuelle Probleme sowie Krisen auf der ganzen Welt verantwortlich war.

Während der Übergangsphase werden Haney und das F&E-Team den Schwerpunkt auf die Sicherung des laufenden Geschäftsbetriebs sowie die Ermöglichung transformativer Innovationen legen. Marken- und Regionalleitungen werden bis zur Ernennung eines Nachfolgers mit ihren F&E-Partnern innerhalb des robusten Innovationsnetzwerks des Unternehmens zusammenarbeiten.

Warnhinweis bezüglich zukunftsgerichteter Aussagen

Aussagen in dieser Pressemitteilung können zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995 darstellen. Solche Aussagen umfassen insbesondere die in den verschiedenen Zitaten enthaltenen Äußerungen. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass seine Erwartungen auf angemessenen Annahmen beruhen, die im Rahmen seiner Kenntnisse über das eigene Geschäft und dessen Abläufe liegen, können die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den Erwartungen abweichen. Zu den Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse von den Erwartungen abweichen, zählen unter anderem die Fähigkeit des Unternehmens, die Unternehmensstrategie erfolgreich umzusetzen, einschließlich Beauty Reimagined und des Ergebnisverbesserungs- und Wachstumsplans, den Führungswechsel erfolgreich zu vollziehen, sowie weitere in den bei der US-Börsenaufsichtsbehörde (SEC) eingereichten Unterlagen beschriebenen Faktoren, darunter die zuletzt bei der SEC eingereichten Unterlagen. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung zur Aktualisierung der hierin oder anderweitig gemachten zukunftsgerichteten Aussagen.

Über The Estée Lauder Companies

The Estée Lauder Companies Inc. ist einer der weltweit führenden Hersteller, Vermarkter und Vertreiber hochwertiger Hautpflege-, Make-up-, Parfüm- und Haarpflegeprodukte und verwaltet Luxus- und Prestigemarken rund um den Globus. Die Produkte des Unternehmens werden in rund 150 Ländern und Territorien unter folgenden Markennamen vertrieben: Estée Lauder, Aramis, Clinique, Lab Series, Origins, M·A·C, La Mer, Bobbi Brown Cosmetics, Aveda, Jo Malone London, Bumble and bumble, Darphin Paris, TOM FORD, Smashbox, AERIN Beauty, Le Labo, Editions de Parfums Frédéric Malle, GLAMGLOW, KILIAN PARIS, Too Faced, Dr.Jart+, die DECIEM-Markenfamilie mit The Ordinary und NIOD sowie BALMAIN Beauty.

ELC-C

ECL-L

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250430708687/de/

Contacts:

Medien:

Jill Marvin

jimarvin@estee.com



Investoren:

Rainey Mancini

rmancini@estee.com