"Alles bereit für das internationale Symposium über die Kartoffel, die Protagonistin von Macfrut 2025." The International Potato Symposium lockt Experten aus der Schweiz, Österreich, Frankreich, Belgien, Spanien, Ägypten, Namibia und Italien auf die Messe zu einer Diskussion über die auf dem Planeten am drittmeisten kultivierte Pflanzenart an. Foto...

Den vollständigen Artikel lesen ...