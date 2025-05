Die Bio-Produktion Spaniens erreichte in dem Jahr 2023 4,94 Milliarden Kilogramm, ein Plus von 47,9 % gegenüber dem Vorjahr, wie Hortoinfo berichtet. Spanische Bio-Konsumenten gaben 2,916 Milliarden EUR aus, vor allem für Obst und Gemüse. Bildquelle: Pixabay Spanien ist der Fläche nach der größte Bio-Erzeuger in der EU und steht weltweit an sechster Stelle, so...

