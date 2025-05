Der USD/CHF hält sich am Freitag in der asiatischen Sitzung um 0,8290 stabil. Die Entspannung der Handelskonflikte könnte die Nachfrage nach sicheren Anlagen schwächen. Der US-NFP-Bericht für April wird am Freitag im Rampenlicht stehen.Das Paar USD/CHF wird am Freitag während der asiatischen Handelsstunden auf einem flachen Niveau um 0,8290 gehandelt. ...

