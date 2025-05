EQS-News: Bike24 Holding AG / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung

BIKE24 mit starkem Jahresauftakt 2025 - Zweistelliges Umsatzwachstum in allen Regionen und operative Ergebnisverbesserung um EUR 2,1 Mio.



02.05.2025 / 07:30 CET/CEST

BIKE24 mit starkem Jahresauftakt 2025 -

Zweistelliges Umsatzwachstum in allen Regionen und operative Ergebnisverbesserung um EUR 2,1 Mio. Konzernumsatz steigt um 17,8 % auf EUR 58,0 Mio.

Zweistelliges Umsatzwachstum in allen europäischen Regionen - starker Kernmarkt DACH und erfolgreiche Lokalisierungen in Polen und Finnland

Verbesserung des bereinigten EBITDAs zum Vorjahresquartal um EUR 2,1 Mio. - trotz Wintersale und saisonal schwacher Nachfrageperiode

Personalkosten sinken trotz signifikanten Umsatzwachstum von EUR 6,9 Mio. auf EUR 6,1 Mio. - Effizienzmaßnahmen zeigen Wirkung

Lagerbestand um 6,7 % gegenüber März 2024 reduziert - Angebot und Warenverfügbarkeit gleichzeitig gesteigert

Prognose für das Gesamtjahr 2025 trotz starkem Auftakt bestätigt - vorsichtiger Ausblick aufgrund makroökonomischer Unsicherheiten

Dresden, 2. Mai 2025 - Die Bike24 Holding AG (BIKE24) ist mit einem sehr erfreulichen Ergebnis ins neue Geschäftsjahr gestartet. Im ersten Quartal 2025 verzeichnete das Unternehmen ein Umsatzwachstum von 17,8 % auf EUR 58,0 Mio., getragen von einer starken Entwicklung in allen europäischen Märkten. Während die etablierten Kernmärkte in der DACH-Region mit +22 % erneut zweistellig wuchsen, setzte sich auch der Erfolg der Lokalisierungsstrategie fort: Die jüngsten Märkte Polen und Finnland erzielten Wachstumsraten von 30 % bzw. 26 % - obwohl die Lokalisierung erst Ende Februar abgeschlossen war. Bei einem Blick nur auf den Monat März erzielten die beiden Märkte zusammen ein beeindruckendes Wachstum von 48 % gegenüber dem Vorjahresmonat.



Profitabilität trotz Saisonstart und Wintersale

Trotz der traditionell schwächeren Fahrradsaison zu Jahresbeginn und hoher Rabattaktionen im Rahmen des jährlichen Wintersales, erzielte BIKE24 schon im ersten Quartal ein operativ profitables Ergebnis: Das bereinigte EBITDA verbesserte sich um EUR 2,1 Mio. und lag bei EUR 0,6 Mio. (Q1 2024: EUR -1,5 Mio.).



Effizienzprogramm wirkt - Personalkosten sinken trotz Wachstum

Maßgeblich für die deutliche Ergebnisverbesserung war die konsequente Umsetzung der im vergangenen Jahr eingeleiteten Effizienzmaßnahmen. Besonders die Personalmaßnahmen, die Ende November 2024 umgesetzt wurden, zeigen spürbare Wirkung: Die Personalkosten sanken trotz des deutlichen Umsatzwachstums von EUR 6,9 Mio. auf EUR 6,1 Mio. im Vergleich zum Vorjahr - ein wesentlicher Treiber für das verbesserte EBITDA.



Lagerbestand effizienter - Angebot und Verfügbarkeit sogar gesteigert

Zugleich konnte der Lagerbestand im Vergleich zu März 2024 um 6,7 % reduziert werden - bei gleichzeitig erhöhter Warenverfügbarkeit und gleichbleibend breitem Produktsortiment. Die Verbesserung beruht auf einem optimierten Bestellrhythmus und einem gezielten Abverkauf nicht mehr aktueller Artikel.



Stimmen aus dem Unternehmen

Andrés Martin-Birner, Gründer und CEO von BIKE24, kommentiert:

"Der Jahresauftakt bestätigt: Unsere Strategie greift - wir wachsen profitabel, strukturiert und nachhaltig. Besonders erfreulich ist, dass wir unsere Warenverfügbarkeit weiter verbessern konnten, während wir gleichzeitig den Lagerbestand reduzieren. Das spricht für die Qualität unserer Einkaufssteuerung - und für das Vertrauen unserer Kundinnen und Kunden."



Timm Armbrust, CFO von BIKE24, ergänzt:

"Ein positives bereinigtes EBITDA bereits im ersten Quartal, in dem traditionell hohe Rabatte auf das Geschäft drücken, ist ein starkes Signal. Vor allem die rückläufigen Personalkosten trotz Umsatzplus belegen, dass wir operativ die richtigen Hebel betätigt haben."



Ausblick bestätigt - trotz starkem Auftakt unverändert konservativ

Trotz der sehr positiven Geschäftsentwicklung zu Jahresbeginn hält BIKE24 an der bisherigen Jahresprognose fest, um den anhaltenden makroökonomischen Unsicherheiten und der weiterhin gedämpften Konsumentenstimmung Rechnung zu tragen. Ein Umsatz zwischen EUR 233 Mio. und EUR 242 Mio. sowie ein bereinigtes EBITDA von EUR 7,0 Mio. bis EUR 12,1 Mio. werden für das Gesamtjahr 2025 weiterhin angestrebt.



Heute um 12 Uhr findet der Q1 2025 Earnings Call von BIKE24 statt. Die dazugehörige Präsentation wird ab 10 Uhr auf der IR-Website verfügbar sein. Bitte registrieren Sie sich unter dem folgenden Link:



https://www.appairtime.com/event/56986a23-63cf-4581-8b85-41885c92dec5



Verkürzte Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung in T€ Q1 2025 Q1 2024 Delta Umsatz und sonstige Erträge DACH 38.962 31.984 21,8% Lokalisierte Märkte (Vorjahr angepasst) 13.433 11.454 17,3% Rest von Europa (EWR) (Vorjahr angepasst) 4.415 4.022 9,8% Rest der Welt 1.232 1.812 -32,0% Umsatzerlöse 58.042 49.271 17,8% Sonstige Erträge 93 102 -8,9% Gesamterträge 58.135 49.373 17,7% Aufwendungen für Handelswaren,

Verbrauchsmaterialien und Betriebsstoffe -43.444 -36.962 17,5% Bruttoergebnis 14.598 12.309 18,6% Bruttomarge 25,2% 25,0% + 0,2 pp Perfomance Marketingkosten -725 -681 6,4% Vertriebskosten¹ -5.067 -4.424 14,5% Aufwendungen für Leistungen an Arbeitnehmer -6.084 -6.949 -12,4% Sonstige Aufwendungen -2.880 -3.047 -5,5% EBITDA -66 -2.691 n/a EBITDA Marge -0,1% -5,5% + 5,4 pp Bereinigungen 631 1.218 -48,2% Bereinigtes EBITDA 565 -1.473 n/a Bereinigte EBITDA Marge 1,0% -3,0% + 4,0 pp Abschreibungen (exkl. Abschreibungen auf

Geschäfts- oder Firmenwertähnliche Posten) -1.723 -1.879 -8,3% Bereinigtes EBIT -1.159 -3.352 n/a Bereinigte EBIT Marge -2,0% -6,8% + 4,8 pp Abschreibungen auf Geschäfts- oder Firmenwert-

ähnliche Posten -2.381 -2.381 0,0% Bereinigungen -631 -1.218 -48,2% Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) -4.170 -6.952 n/a EBIT Marge -7,2% -14,1% + 6,9 pp Finanzaufwendungen, netto -1.885 -1.548 21,7% Ergebnis vor Steuern -6.055 -8.500 n/a Ertrag aus Ertragsteuern 1.840 2.638 -30,2% Periodenergebnis -4.215 -5.862 n/a Rundungsdifferenzen können auftreten. ¹Inklusive Aufwendungen für die Wertberichtigung

auf Forderungen. Konsumenten KPIs Aktive Kunden (LTM) 948.534 905.798 4,7% Anzahl Bestellungen 403.587 344.346 17,2% Durchschnittlicher Warenkorb 144 142 1,3% Bestellungen wiederkehrender Kunden 67,7% 67,8% -0,2pp Rücksendequote 16,5% 16,4% 0,1pp



Pressekontakt:

E-Mail: presse@bike24.net



Investor Relations:

E-Mail: ir@bike24.net



Über BIKE24

BIKE24 gehört zu den führenden E-Commerce-Fahrradplattformen in Kontinentaleuropa. Der Online-Händler mit Fokus auf das Premiumsegment ist die zentrale Anlaufstelle für die schnell wachsende Community der Fahrrad- Enthusiasten. 2002 von CEO Andrés Martin-Birner, Falk Herrmann und Lars Witt, in Dresden gegründet, hat er sich schnell zu einem in Kontinentaleuropa führenden und weltweit agierenden E-Commerce-Unternehmen in diesem stark wachsenden Markt entwickelt. Der Online-Shop bietet den Kunden 70.000 Artikel von mehr als 800 Marken. Damit verfügt BIKE24 in Kontinentaleuropa über das breiteste Sortiment an Markenprodukten der Branche. Die Online-Fahrradplattform ist bereits mit zehn lokalen Online-Shops in Deutschland (bike24.de), Österreich (bike24.at), Spanien (bike24.es), Frankreich (bike24.fr), Italien (bike24.it), Niederlanden (bike24.nl), Luxemburg (bike24.lu), Belgien (bike24.be), Polen (bike24.pl) und Finnland (bike24.fi) in Kontinentaleuropa präsent. Darüber hinaus beliefert der internationale Shop (bike24.com) Kunden auf der ganzen Welt.

Hinweise

Bestimmte in dieser Mitteilung enthaltene Aussagen können "zukunftsgerichtete Aussagen" darstellen, die eine Reihe von Risiken und Ungewissheiten in sich bergen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind im Allgemeinen an der Verwendung der Wörter "können", "werden", "sollten", "planen", "erwarten", "voraussehen", "schätzen", "glauben", "beabsichtigen", "projizieren", oder "abzielen" oder der Verneinung dieser Wörter oder anderer Variationen dieser Wörter oder vergleichbarer Terminologie zu erkennen. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf Annahmen, Prognosen, Schätzungen, Vorhersagen, Meinungen oder Plänen, die naturgemäß erheblichen Risiken sowie Unsicherheiten und Unwägbarkeiten unterliegen, die Änderungen unterworfen sind. Die Gesellschaft gibt keine Zusicherung ab und wird keine Zusicherung machen, dass eine vorausschauende Aussage erreicht wird oder sich als richtig erweisen wird. Die tatsächliche zukünftige Geschäfts-, Finanz- und Ertragslage und Aussichten können sich erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen projizierten oder prognostizierten unterscheiden. Vorbehaltlich anwendbarer gesetzlicher Vorschriften beabsichtigen weder die Gesellschaft noch andere Personen, in die Zukunft gerichtete Aussagen in dieser Bekanntmachung zu aktualisieren, zu prüfen, zu überarbeiten oder an tatsächliche Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen, ob aufgrund der Tatsache, dass neue Informationen vorliegen, in der Zukunft neue Entwicklungen eintreten oder aus einem sonstigen Grund, noch übernehmen sie eine derartige Verpflichtung.







