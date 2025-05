Indische Rupie gewinnt an Stärke in der frühen europäischen Sitzung am Freitag. Mögliche Aktienzuflüsse und Verkäufe des US-Dollars stützen die INR, aber geopolitische Risiken könnten den Aufwärtstrend begrenzen. Die US-Arbeitsmarktdaten für April werden später am Freitag im Mittelpunkt stehen. Die indische Rupie (INR) setzt die Rallye am Freitag ...

