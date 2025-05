Der DAX hat sich am Mittwoch mit seinem siebten Gewinntag in Folge in den Feiertag verabschiedet. Er gewann 0,3 Prozent auf 22.496,98 Zähler. Und zum Wochenschluss dürfte er noch einmal weiteren Schwung nach oben aufnehmen. Der Broker IG taxiert den DAX am Freitagmorgen 1,3 Prozent höher auf 22.798 Zähler.Auf der Terminseite stehen wieder einige Quartalszahlen auf dem Programm. Es berichten unter anderem BASF, Shell, ExxonMobil und Chevron. Bei der DHL Group findet zudem die Hauptversammlung statt. ...

