Amazon überrascht mit beeindruckenden Quartalszahlen und festigt seine Stellung in der Mag7, während die Aktie ins Plus dreht!Amazon hat mit seinen Geschäftszahlen für das erste Quartal 2025 vorgelegt und die Erwartungen der Wall Street übertroffen. Die Aktie des Tech- und Handelsriesen notiert aktuell bei Tradegate 3 Prozent im Plus bei 190,2 US-Dollar (Stand: Freitag, 7:45 Uhr MEZ). Quartalszahlen übertreffen Erwartungen Im ersten Quartal konnte Amazon einen Umsatz von 155,7 Milliarden US-Dollar erzielen - ein Plus von 8,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Analysten hatten im Schnitt mit 155,13 Milliarden US-Dollar gerechnet. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,59 US-Dollar …