Vom 29. Mai bis 1. Juni 2025 richtet der Leading Golf Course Gut Altentann in Henndorf am Wallersee die Austrian Alpine Open - presented by SalzburgerLand - aus. Ein bedeutendes Ereignis im internationalen Golfsportkalender.35 Jahre nach der Premiere der Austrian Open kehrt die DP World Tour an diesen geschichtsträchtigen Ort zurück, um erneut Golfgeschichte zu schreiben.Die Austrian Alpine Open 2025 präsentieren sich nicht nur als sportliches Highlight, sondern auch als gesellschaftliches Ereignis. Erwartet werden zahlreiche internationale Top-Spieler, begleitet von einem vielfältigen Rahmenprogramm für Zuschauer, Medien und Partner.Neben der sportlichen Spannung auf dem Platz wird es ein erstklassiges Rundum-Angebot geben, kulinarische Höhepunkte aus der Region sowie vielfältige Möglichkeiten zum Entspannen und Genießen. Besucher können sich auf eine perfekte Verbindung aus Spitzensport, Salzburger Gastfreundschaft und alpiner Natur freuen.Dass ein Club wie Gut Altentann zum wiederholten Mal Schauplatz eines DP World Tour Events ist, unterstreicht seine besondere Bedeutung in der heimischen Golflandschaft. Neben der erstklassigen Infrastruktur, der professionellen Organisation und dem hohen spielerischen Niveau ist es vor allem die Leidenschaft für den Golfsport, die hier spürbar wird.Der Golfplatz von Gut Altentann wurde vom legendären Jack Nicklaus entworfen - ein Name, der für Qualität und höchste Ansprüche im Golfsport steht. Der Platz ist ein Meisterwerk, der sich harmonisch in die malerische Landschaft des Salzburger Voralpenlandes einfügt. Mit weiten Fairways, anspruchsvollen Grüns und strategisch platzierten Bunkern bietet der 18-Loch-Platz ein sportlich wie landschaftlich unvergessliches Erlebnis - sowohl für Profis als auch für ambitionierte Freizeitgolfer.Der Golfclub Gut Altentann ist Teil der renommierten Gruppe "Golf & Seen"- einem Zusammenschluss von 9 ausgewählten Golfanlagen rund um das Salzkammergut und das Salzburger Seenland. Diese Regionen zählen zu den schönsten Golfdestinationen Europas, wo sich sportliche Herausforderung und Naturerlebnis perfekt ergänzen.Golf & Seen steht für Premium-Golfurlaub, bei dem Erholung, Genuss und sportlicher Anspruch nahtlos ineinandergreifen. Gäste profitieren von exklusiven Greenfee-Vergünstigungen, erstklassigen Partnerhotels, maßgeschneiderten Golfpaketen und einer Vielzahl an Freizeitmöglichkeiten abseits des Fairways - von Wassersport bis Kultur.Alle Infos über die Austrian Alpine Open, Golf-Angebote, ausgewählte Golfhotels und die kostenlose Golf & Seen-Broschüre finden Sie unter: www.golfundseen.at