AUD/JPY gewinnt an Stärke, unterstützt durch die Verbesserung der Marktstimmung und die Entspannung der Handelskonflikte zwischen den USA und China.Die Einzelhandelsumsätze in Australien stiegen im März um 0,3% im Vergleich zum Vormonat, was leicht unter dem erwarteten Anstieg von 0,4% liegt.Der japanische Yen schwächt sich weiter, da die Nachfrage ...

