Cloudflare bietet das erste und einzige einfache Toolkit, mit dem führende SaaS-Dienste schnell, sicher und remote mit Claude verbunden werden können

Cloudflare, Inc. (NYSE: NET), das führende Unternehmen für Konnektivitäts-Cloud-Lösungen, gab heute bekannt, dass eine Reihe globaler Technologieunternehmen, darunter Asana, Atlassian, Block, PayPal, Sentry, Stripe und weitere, mit Cloudflare zusammenarbeiten, um mithilfe des KI-Assistenten Claude von Anthropic leistungsstarke KI-Erlebnisse zu schaffen. Diese Softwareunternehmen ermöglichen es Claude und anderen KI-Assistenten, über Verbindungen, die auf Cloudflare Workers basieren, sicher im Namen der Nutzer mit ihren Diensten zu interagieren. Benutzer können nun Aufgaben erledigen und mit ihren bevorzugten Business-Tools interagieren, indem sie sich mit Claude in natürlichen Gesprächen unterhalten, anstatt direkt in der Anwendung zu arbeiten.

KI verändert bereits jetzt die Art und Weise, wie wir arbeiten, indem sie uns beim Bearbeiten von E-Mails, beim Generieren von Code und beim Analysieren von Daten unterstützt. Allerdings muss der Benutzer häufig zwischen mehreren Anwendungen, Registerkarten und Tools wechseln, um die empfohlenen Aktionen auszuführen. Für wirklich autonome, agentenbasierte KI-Erfahrungen sollten KI-Tools in der Lage sein, im Namen des Benutzers zu handeln. Dies ist nur möglich, wenn KI-Tools direkt mit Unternehmenssoftware-Tools interagieren können. MCP-Server ermöglichen es KI-Plattformen, sich direkt mit den gängigen Tools zu verbinden, in denen sich die Daten befinden, sodass der Benutzer eine E-Mail senden, eine Frage zu einer Marketingkampagne beantworten oder Rechnungen erstellen kann und das alles, ohne den KI-Assistenten zu verlassen. Die Bereitstellung eines zuverlässigen, latenzarmen und sicheren Zugriffs auf externe Tools und Daten stellt jedoch eine erhebliche technische Herausforderung dar, insbesondere auf globaler Ebene.

"Cloudflare unterstützt die Verbindung von KI mit der Welt", erklärte Matthew Prince, Mitbegründer und CEO von Cloudflare. "Ob über einen Browser, eine App oder einen KI-Assistenten wie Claude wir sind das Rückgrat, das diese Erlebnisse schnell, sicher und zuverlässig macht. Da agentenbasierte KI zur neuen Schnittstelle wird, ist Cloudflare die zentrale Infrastruktur, auf die sich Unternehmen beim Aufbau und der Skalierung ihrer KI-Strategien verlassen werden."

"KI-Anwendungen sind am wertvollsten, wenn sie sich mit Ihren Daten und Tools verbinden können, aber diese Verbindungen zuverlässig in großem Umfang aufzubauen, ist komplex", sagte Mahesh Murag, Product Manager bei Anthropic. "Cloudflare trägt dazu bei, die Verbindung von Anwendungen mit Claude über MCP zu vereinfachen und zu sichern, die Einführung von MCP zu beschleunigen und ein Ökosystem von Remote-Servern aufzubauen."

Vereinfachung, wie Unternehmen mit dem MCP-Standard entwickeln

Cloudflare bietet das einzige Toolkit zum schnellen und einfachen Aufbau von Remote-MCP-Servern. Damit können Entwicklerteams sich auf die Entwicklung leistungsstarker KI-Erlebnisse für ihre Nutzer konzentrieren, anstatt sich mit den technischen Herausforderungen von MCP, dem von Anthropic entwickelten Open-Source-Standard, zu befassen. Cloudflare erleichtert die Einrichtung sicherer MCP-Server, indem komplexe Authentifizierungs- und Autorisierungsprozesse vereinfacht werden, Kontrollen zur Einschränkung von Agentenberechtigungen bereitgestellt werden und Transparenz darüber geschaffen wird, auf welche Daten zugegriffen wurde und welche Aktionen durchgeführt wurden. Die Einrichtung und Bereitstellung von Remote-MCP-Servern auf Cloudflare dauert nur wenige Tage statt Wochen und wird durch das globale Netzwerk von Cloudflare unterstützt, das Kunden überall schnelle, zuverlässige und nahtlose KI-Erlebnisse bietet.

KI-Erlebnisse für alle Nutzer im Alltag ermöglichen

Heutzutage ermöglichen führende Unternehmen ihren Nutzern die Interaktion mit ihren Diensten über Gespräche mit Claude und anderen MCP-Clients, indem sie Remote-MCP-Server auf Cloudflare erstellen und bereitstellen.

Asana: "Bei Asana haben wir uns stets darauf konzentriert, Teams bei der reibungslosen Koordination ihrer Arbeit zu unterstützen. MCP verbindet unseren Work Graph direkt mit KI-Tools wie Claude, sodass KI zu einem echten Teammitglied im Arbeitsmanagement wird. Unsere Integration wandelt natürliche Sprache in strukturierte Arbeit um indem sie Projekte aus Besprechungsnotizen erstellt oder Aktualisierungen in die KI einspeist. Aufbauend auf der Infrastruktur von Cloudflare konnten wir schnell bereitstellen, die Authentifizierung und Skalierung übernehmen und uns gleichzeitig darauf konzentrieren, das beste Erlebnis für unsere Nutzer zu schaffen." Prashant Pandey, Chief Technology Officer

Atlassian: "KI ist keine Einheitslösung, und wir sind davon überzeugt, dass sie in die Aufgaben eines Teams integriert werden muss, um erfolgreich eingesetzt werden zu können. Aus diesem Grund freuen wir uns sehr, in MCP zu investieren und Teams an weiteren Standorten kennenzulernen, an denen sie bereits tätig sind. Durch das Hosting auf der Cloudflare-Infrastruktur können wir unseren Kunden diese leistungsstarke Integration schneller zur Verfügung stellen und ihnen ermöglichen, mit Jira und Confluence mehr zu erreichen als je zuvor, während ihre Unternehmensdaten stets geschützt bleiben. Cloudflare stellte alles bereit, von OAuth bis hin zu sofort einsatzbereitem Remote-MCP-Support, sodass wir schnell eine voll funktionsfähige Umgebung aufbauen, sichern und skalieren konnten." Taroon Mandhana, Head of Product Engineering

Block : Die APIs von Square sind ein umfassendes Toolset, mit dem Verkäufer Zahlungen entgegennehmen, Bestellungen erstellen und verfolgen, Bestände verwalten, Kunden organisieren und vieles mehr erledigen können. Mit einem dedizierten Square MCP-Server können Verkäufer nun die Unterstützung eines KI-Agenten in Anspruch nehmen, um ihr Geschäft auf der gesamten Suite von API-Ressourcen und Endpunkten von Square aufzubauen. Durch die Integration mit KI-Agenten wie Claude und Codename Goose können Verkäufer anspruchsvolle, maßgeschneiderte Anwendungsfälle erstellen, die die Funktionen von Square bei geringeren technischen Anforderungen voll ausschöpfen.

Intercom: "Die Dynamik hinter MCP ist beeindruckend. Es wird immer einfacher, Assistenten wie Claude und Agenten wie Fin mit Ihren Systemen zu verbinden und echte Arbeit zu erledigen. Das Toolkit von Cloudflare beschleunigt diese Entwicklung noch weiter. Die Inbetriebnahme des Intercom MCP-Servers war äußerst einfach. Wir werden unsere Kunden dazu ermutigen, Cloudflare zu nutzen, um ihre eigenen MCP-Server aufzubauen und einzusetzen, um ihre internen Systeme sicher und zuverlässig mit Fin und anderen Kunden zu verbinden." Jordan Neill, SVP Engineering

Linear : "Wir setzen auf Cloudflare, um in diesem schnelllebigen Bereich von deren Frameworks sowie von flexibler, schneller Rechenleistung am Netzwerkrand zu profitieren. Mit MCP integrieren wir die Workflows von Linear für die Problemverfolgung und Produktentwicklung direkt in die bevorzugten KI-Tools des Unternehmens, wodurch ein Kontextwechsel für die Teams entfällt. Unser Ziel ist einfach: Entwickler und Produktteams sollen an ihrem Arbeitsplatz auf ihre Arbeit zugreifen können egal, ob sie Spezifikationen in Claude verfeinern, in Cursor debuggen oder aus Unterhaltungen heraus Issues erstellen. Diese nahtlose Integration unterstützt unsere Kunden dabei, im Arbeitsfluss zu bleiben und sich auf die Entwicklung hervorragender Produkte zu konzentrieren." Tom Moor, Head of US Engineering

PayPal: "MCPs stellen ein neues Paradigma für die Softwareentwicklung dar. Mit dem Remote-MCP-Server von PayPal auf Cloudflare können Entwickler nun Aufgaben an einen Agenten mit natürlicher Sprachverarbeitung delegieren, um eine nahtlose Integration in das Portfolio der Commerce-Funktionen von PayPal zu erreichen. Ob es um die Verwaltung von Lagerbeständen, die Abwicklung von Zahlungen, die Verfolgung von Sendungen oder die Bearbeitung von Rückerstattungen geht KI-Agenten über MCP können diese Funktionen nutzen, um Handelsabläufe autonom auszuführen und zu optimieren. Dies ist eine bahnbrechende Entwicklung für den Handel, und das Beste daran ist, dass Entwickler bereits heute mit der Integration in unseren MCP-Server auf Cloudflare beginnen können." Prakhar Mehrotra, Senior Vice President of Artificial Intelligence

Sentry: "Sentry hat sich stets für Entwickler engagiert und dafür eingesetzt, den stabilen Betrieb von Produktionssoftware zu vereinfachen. Dies wird im Zeitalter der KI noch wichtiger werden. Entwickler nutzen Tools wie MCP, um ihren Stack mit KI-Modellen und Datenquellen zu integrieren. Wir haben uns dafür entschieden, unseren MCP auf Cloudflare aufzubauen, da wir die Vision teilen, Entwicklern die Bereitstellung von Software zu vereinfachen, und uns beide dafür einsetzen, dass Teams die nächste Generation von KI-Agenten entwickeln und sicher ausführen können. Die Fehlerbehebung bei den komplexen Interaktionen, die sich aus diesen Integrationen ergeben, wird immer wichtiger. Sentry bietet die erforderliche Transparenz, um Probleme schnell zu diagnostizieren und zu beheben. MCP integriert diesen entscheidenden Sentry-Kontext direkt in den Arbeitsablauf der Entwickler und ermöglicht es Teams so, zuverlässige Anwendungen konsistent zu erstellen und bereitzustellen." David Cramer, CPO und Mitbegründer

Stripe: " MCP entwickelt sich zu einer neuen KI-Schnittstelle. In naher Zukunft könnte MCP zur Standardmethode oder in einigen Fällen sogar zur einzigen Möglichkeit werden, wie Menschen, Unternehmen und Code Dienste entdecken und mit ihnen interagieren. Mit dem Agent-Toolkit von Stripe können Entwickler ihre MCPs nun mit nur wenigen Zeilen Code monetarisieren." Jeff Weinstein, Product Lead

Webflow: "Seit der Einführung des Webflow MCP-Servers haben wir eine neue Innovationsstufe erreicht, da Entwickler KI-Agenten und unsere APIs nutzen, um Aufgaben zu vereinfachen, die früher viel Zeit und Aufwand erforderten. Nun können Aufgaben wie die Verwaltung eines CMS, die Erstellung von Blogs in großem Umfang, die Verbesserung der Suchmaschinenoptimierung und sogar die Unterstützung bei der Nutzung von Webflow durch einfache Anweisungen an einen KI-Agenten erledigt werden. Dank der Unterstützung von Cloudflare für Remote-MCP-Verbindungen gewährleisten wir eine nahtlose, sichere Erfahrung und ermöglichen gleichzeitig eine schnelle und einfache Authentifizierung. Diese Partnerschaft ermöglicht es uns, allen die Vorteile der Entwicklung zur Verfügung zu stellen und ihnen die Tools für die Entwicklung schnellerer und intelligenterer Web-Erlebnisse zu bieten." Utkarsh Sengar, VP of Engineering

Erstellen, sichern und schützen Sie Ihre Dienste mit Cloudflare, direkt von Claude

Ebenfalls heute führt Cloudflare seine eigenen MCP-Server ein, mit denen Nutzer über Claude einfacher Anwendungen erstellen, Websites beschleunigen und Netzwerke und Websites sichern können. Beispielsweise können Entwickler nun problemlos mit Claude chatten, um Protokolle zu analysieren und Fehler zu verfolgen und zu beheben, ohne Dokumentation lesen oder in den Observability-Tools von Cloudflare navigieren zu müssen. Die ständig wachsende Liste der MCP-Server von Cloudflare finden Sie unter https://github.com/cloudflare/mcp-server-cloudflare.

Nehmen Sie noch heute, am 1. Mai 2025, um 13:00 Uhr ET 10:00 Uhr PT an einem Demo-Tag von Cloudflare teil und erleben Sie, wie Unternehmen wie Asana, Atlassian, Block, Intercom, Linear, PayPal, Sentry, Stripe und Webflow die KI-gestützten Anwendungsfälle präsentieren, die jetzt für ihre Nutzer unter https://demo-day.mcp.cloudflare.com.

Um mehr zu erfahren, sehen Sie sich bitte die nachstehenden Ressourcen an:

Blog: MCP Demo Day: How 10 leading AI companies built MCP servers on Cloudflare

Blog: Twelve new MCP servers from Cloudflare you can use today

Beginnen Sie mit dem Bau unter https://agents.cloudflare.com

