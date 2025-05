Die Apple-Aktie hat am Donnerstag im nachbörslichen Handel -4% in Reaktion auf die vom Unternehmen gemeldeten Zahlen verloren. Das hat Anleger enttäuscht und so könnte es mit den Papieren weitergehen: Zahlen von Apple gemeldet Am Donnerstag nach Börsenschluss hat der iPhone-Hersteller Apple seine Zahlen für das abgelaufene Quartal vorgelegt. Auf den ersten Blick fielen diese besser aus als erwartet. So meldete das Unternehmen einen Gewinn je Aktie ...

