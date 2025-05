Sonderausgabe 2.5.2025: Noch heute verstehen, was Montag bewegen könnte

Anzeige / Werbung

Viele warten. Wenige analysieren. Wer hat am Montag den Vorteil?

Der heutige Freitag ist der letzte Börsentag vor dem Wochenende - und für ein nordamerikanisches Technologieunternehmen, das an der Lösung eines der wichtigsten Probleme der Energiewende arbeitet, könnte jede Stunde zählen.

Die Präsentation eines neuen Prototyps war für Ende April angekündigt, doch bislang wurde nichts veröffentlicht. Historisch betrachtet ist das brisant: Schon einmal erfolgte eine zentrale Unternehmensmeldung an einem Samstag, und der Kurs legte daraufhin am Montag über 60?% intraday zu. Auch wenn sich Kursreaktionen der Vergangenheit nicht wiederholen müssen, ist der heutige Freitag - als letzter Handelstag vor dem Wochenende - für viele Anleger ein strategischer Beobachtungspunkt.

Sollte erneut ein technologischer Meilenstein vor der Tür stehen, könnten Anleger, die heute informiert und vorbereitet sind, mit einem klaren Vorteil agieren und ihre Entscheidungen nicht am Montag im Eifer des Gefechts, sondern mit strategischem Vorsprung treffen.

Worum geht es konkret?

Um nicht weniger als die Lebensdauer moderner Batterien, und damit den Schlüssel zur Energiezukunft.

- Bitte beachten Sie unbedingt die vollständigen Ad-hoc-Nachrichten und Filings bei den Behörden, sowie die bestehenden Interessenkonflikte und den Disclaimer weiter unten im Text. - Advertorial/Werbung (Auftraggeber: Battery X Metals) -

Battery X Metals*

WKN: A40X9W

Börsenplätze: Deutsche Börse (Deutschland), Canadian Securities Exchange (CSE, Kanada; Heimatbörse)

MIT EINEM KONTO BEI SMARTBROKER KÖNNEN SIE DIESE AKTIE AB 0 EURO HANDELN. - EIN BROKERWECHSEL ZAHLT SICH OFT AUS!



Lithium-Ionen-Batterien treiben heute Elektrofahrzeuge, Speicherlösungen und mobile Geräte an - doch sie altern schnell. Kapazitätsverluste führen zu Austauschzyklen, hohen Kosten und massiver Rohstoffnachfrage. - Genau hier setzt Battery X Metals (WKN: A40X9W)* an. Ziel: eine Technologie, die verlorene Kapazität reaktivieren und so die Lebensdauer von Batterien signifikant verlängern soll.

Bemerkenswert: Die Entwicklung wurde bereits von staatlicher Seite durch den National Research Council of Canada (NRCC) geprüft und validiert, ein entscheidendes Gütesiegel! Der angekündigte Next-Gen-Prototyp könnte nun zeigen, wie marktnah diese Technologie wirklich ist.

Gleichzeitig wurden zwei US-Patentanmeldungen eingereicht, die die zugrunde liegenden Verfahren absichern sollen.

High-End-Forschungspartner: Zusammenarbeit mit globaler Top-20-Universität

Im Rahmen des "Collaborative Research and Development Program" arbeitet Battery X Metals (WKN: A40X9W)* mit einer der weltweit führenden Universitäten (Top 20 Global) an der Feinjustierung seines Recyclingprozesses - insbesondere in Bezug auf die Rückgewinnung von Graphit und Metalloxiden aus gebrauchten Batterien.

Neueste Erkenntnisse zeigen, dass die Oxidation von Graphit und bestimmte Binder Probleme bei der Flotation verursachten. Nun werden fortschrittliche Lösungsmittelreinigungen, sogenannte "Reverse Flotation"-Verfahren und neuartige Tenside getestet. Ziel: Höhere Reinheit, bessere Separation, maximale Ausbeute.

CEO Massimo Bellini Bressi:

"97?% Graphitrückgewinnung in Labortests ist ein Meilenstein. Unsere Partnerschaft mit der Universität bringt uns mit jedem Test näher an eine saubere, effiziente Recyclinglösung für End-of-Life-Batterien. Das ist unser Beitrag zu einer nachhaltigeren Energierealität."

Graphit ist kein Nebenprodukt - er macht über 25?% der Masse jeder Lithium-Ionen-Batterie aus. Dennoch wird er beim Recycling oft nicht wirtschaftlich zurückgewonnen. Die von Battery X Metals* entwickelte Lösung ermöglicht nach eigenen Angaben eine Rückgewinnung von bis zu 97?% bei hoher Reinheit, mit Verfahren, die skalierbar und effizient sind. Der Markt für Batterie-Recycling wird bis 2033 auf über 62 Milliarden US-Dollar geschätzt - Graphit könnte hier zum entscheidenden Werttreiber werden.

Dritter strategischer Hebel: Rohstoffexploration mit KI in Nevada

Auch beim Zugang zu neuen Rohstoffen setzt das Unternehmen auf Innovation: Im April 2025 wurde ein bindendes Memorandum of Understanding (MOU) mit einem KI-Technologieanbieter geschlossen. Ziel ist die Gründung eines Joint Ventures, das mithilfe künstlicher Intelligenz gezielt nach Batteriemetallen sucht.

Die Plattform soll Milliarden geologischer Datenpunkte analysieren und hochpräzise Explorationsziele identifizieren - insbesondere für Lithium, Kobalt, Nickel und Graphit. Der Fokus liegt auf Nevada, USA, einer der rohstoffreichsten Regionen der Welt mit über 85 Prozent der bekannten US-Lithiumreserven.

Die Vereinbarung sieht vor, dass das Unternehmen exklusiven Zugriff auf die KI-Technologie im Rahmen des geplanten Joint Ventures erhält. Die Unterzeichnung der endgültigen Verträge steht noch aus.

Noch vor Montag: Die Chance zur Einordnung nutzen

Ein valider Prototyp. Ein starker Forschungspartner. Ein revolutionäres Recyclingverfahren. Und eine KI-basierte Explorationsstrategie in einer Topregion.

Die geplante Veröffentlichung wurde noch nicht publiziert. Doch genau diese Verzögerung könnte ein Vorbote sein. Schon einmal veröffentlichte das Unternehmen am Samstag - die Kursreaktion folgte am Montag. Ob es wieder so kommt, ist offen. Doch sicher ist: Heute ist der letzte Tag, um sich vor einer möglichen Wochenendmeldung zu positionieren.

Battery X Metals (WKN: A40X9W)* ist ein Unternehmen, das an gleich drei strategischen Fronten arbeitet, und jetzt womöglich kurz vor dem nächsten großen Schritt steht.

Revolution statt Optimierung - das Modell hinter Battery X Metals*

Battery X Metals (WKN: A40X9W)* ist ein kanadisches Technologieunternehmen, das an drei entscheidenden Hebeln der Batterieindustrie ansetzt, mit dem Ziel, die Energiewende effizienter, nachhaltiger und wirtschaftlich tragfähiger zu gestalten:

1. Batterielebensdauer verlängern

Die Firma arbeitet an einer validierten Technologie, die verloren gegangene Kapazität in Lithium-Ionen-Batterien wiederherstellen soll. Statt Austausch bedeutet das: Reaktivierung, und das mit enormem Potenzial für Elektrofahrzeuge, Konsumgeräte und stationäre Speicher weltweit. Ein neuer Prototyp ist angekündigt, der technologische Ansatz ist durch zwei laufende US-Patentanmeldungen geschützt, eine Erteilung steht noch aus.

2. Recycling effizienter machen

Mit bis zu 97?% Rückgewinnung von Graphit bietet das firmeneigene Verfahren eine mögliche Revolution für das Batterie-Recycling. In Partnerschaft mit einer globalen Top-20-Universität wird an weiteren Optimierungen gearbeitet, um Reinheit und Ausbeute nochmals zu verbessern. Ziel ist ein geschlossener Materialkreislauf für ausgediente Batterien.

3. Rohstoffe intelligenter erschließen

Battery X Metals plant ein Joint Venture mit einem führenden KI-Anbieter. Ziel ist die datengestützte Exploration nach Batteriemetallen wie Lithium, Nickel und Kobalt - mit Fokus auf Nevada, einer der rohstoffreichsten Regionen der Welt.

Warum das Unternehmen überzeugt

Battery X Metals (WKN: A40X9W)* ist nicht auf ein Produkt fokussiert, sondern verfolgt einen integrierten Ansatz entlang der gesamten Batterie-Wertschöpfungskette - von Wiederverwertung über Ressourcenschonung bis hin zu neuem Zugang zu kritischen Rohstoffen.

Mit validierter Technologie, skalierbaren Verfahren und starken Partnern im Rücken adressiert das Unternehmen gleich mehrere Milliardenmärkte der Zukunft. Wer sich heute damit befasst, könnte einen frühen Blick auf eine Technologieplattform werfen, die weit mehr als nur ein Trend sein könnte.

Informieren Sie sich selbst über Battery X Metals (WKN: A40X9W)*:

Webseite: https://www.batteryxmetals.com/

Filings von Battery X Metals (Börsenbehörden Kanada): www.sedarplus.ca

HIER geht es zum Aktienkurs von Battery X Metals.

Mit besten Empfehlungen

Ihr inult-Team

www.inult.com

*Beachten Sie zwingend nachfolgende Hinweise zu den bei inult/bullVestor definitiv bestehenden Interessenkonflikten und weiters unseren Haftungsausschluss!

HINWEIS - DISCLAIMER

Risikohinweise und Haftungsausschluss

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass wir keine Haftung für die Inhalte externer Verlinkungen übernehmen.

Jedes Investment in Wertpapiere ist mit Risiken behaftet. Aufgrund von politischen, wirtschaftlichen oder sonstigen Veränderungen kann es zu erheblichen Kursverlusten kommen. Dies gilt insbesondere bei Investments in (ausländische) Nebenwerte sowie in Small- und Microcap-Unternehmen; aufgrund der geringen Börsenkapitalisierung sind Investitionen in solche Wertpapiere höchst spekulativ und bergen ein hohes Risiko bis hin zum Totalverlust des investierten Kapitals. Darüber hinaus unterliegen die bei inult vorgestellten Aktien teilweise Währungsrisiken.

Die Veröffentlichungen von inult dienen ausschließlich zu Informationszwecken und stellen ausdrücklich keine Finanzanalyse dar, sondern sind Promotiontexte rein werblichen Charakters zu den jeweils besprochenen Unternehmen, welche hierfür ein Entgelt zahlen. Zwischen dem Leser und den Autoren bzw. dem Herausgeber kommt durch den Bezug der inult-/bullvestor-Publikationen kein Beratungsvertrag zu Stande.

Sämtliche Informationen und Analysen stellen weder eine Aufforderung noch ein Angebot oder eine Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf von Anlageinstrumenten oder für sonstige Transaktionen dar. Jedes Investment in Aktien, Anleihen, Optionen oder sonstigen Finanzprodukten ist - mit teils erheblichen - Risiken behaftet. Die Herausgeberin und Autoren der inult-Publikationen sind keine professionellen Investmentberater; deshalb lassen Sie sich bei ihren Anlageentscheidungen unbedingt immer von einer qualifizierten Fachperson (z.B. durch Ihre Hausbank oder einen qualifizierten Berater Ihres Vertrauens) beraten.

Alle durch inult/bullvestor veröffentlichten Informationen und Daten stammen aus Quellen, die wir zum Zeitpunkt der Erstellung für zuverlässig und vertrauenswürdig halten. Hinsichtlich der Korrektheit und Vollständigkeit dieser Informationen und Daten kann jedoch keine Gewähr übernommen werden. Gleiches gilt für die in den Analysen und Markteinschätzungen von inult/bullvestor enthaltenen Wertungen und Aussagen; diese wurden mit der gebotenen Sorgfalt erstellt. Eine Verantwortung oder Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der in dieser Publikation enthaltenen Angaben ist ausgeschlossen.

Alle getroffenen Meinungsaussagen spiegeln die aktuelle Einschätzung der Verfasser wider, die sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern kann. Es wird ausdrücklich keine Garantie oder Haftung dafür übernommen, dass die in den inult/bullvestor-Veröffentlichungen prognostizierten Kurs- oder Gewinnentwicklungen eintreten.

Angaben zu Interessenkonflikten

Diese Mitteilung ist eine Marketingmitteilung.

Diese Mitteilung wurde ausschließlich zu Informationszwecken erstellt und stellt weder eine Empfehlung, Finanzanalyse noch eine Anlageberatung im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes (WpHG) in Deutschland oder des Wertpapieraufsichtsgesetzes 2018 (WAG 2018) in Österreich dar. Sie dient der allgemeinen Information und richtet sich an erfahrene sowie risikobewusste Anleger.

Die hierin enthaltenen Informationen beruhen auf von bullvestor Medien GmbH als zuverlässig erachteten Quellen, jedoch kann keine Gewähr für deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität übernommen werden. Die in dieser Veröffentlichung enthaltenen Einschätzungen stellen die subjektive Meinung der Ersteller dar und können sich jederzeit ändern, ohne dass dies gesondert bekannt gegeben wird. Historische Wertentwicklungen oder Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse, und solche Aussagen können erhebliche Unsicherheiten und Risiken beinhalten, weshalb tatsächliche Ergebnisse wesentlich von beschriebenen Szenarien abweichen können.

Anleger sollten vor jedem Investment ihre finanzielle Situation und ihre Risikotoleranz sorgfältig prüfen und gegebenenfalls eine unabhängige Beratung in Anspruch nehmen, nicht aber diese Mitteilung zur Grundlage einer Investmententscheidung machen.

Die folgende Offenlegung erfolgt ausschließlich aus Vorsichtsgründen und dient der Erfüllung der gesetzlichen Anforderungen für den Fall, dass diese Mitteilung entgegen des ausdrücklichen obigen Hinweises dennoch als eine Anlageempfehlung aufgefasst werden sollte:

Identität des Verbreiters gemäß Art. 20 MAR iVm Art. 2 der delVO (EU) 2016/958

Diese Mitteilung wurde von Helmut Pollinger für die bullvestor Medien GmbH erstellt und von dieser veröffentlicht.

Offenlegung von Interessenkonflikten gemäß Art. 20 MAR iVm Art. 5 delVO (EU) 2016/958

Die bullvestor Medien GmbH handelt im Auftrag der Battery X Metals Inc. und erhielt für die Erstellung und Verbreitung dieser Mitteilungen eine Vergütung. Zudem besteht zwischen bullvestor Medien GmbH und Battery X Metals Inc. eine laufende direkte oder indirekte Geschäftsbeziehung.

Die Veröffentlichung dieser Mitteilung dient dazu, die Marktaktivität für die Aktie von Battery X Metals Inc. zu erhöhen, was wirtschaftliche Vorteile für den Auftraggeber der Veröffentlichung sowie verbundene Parteien mit sich bringt.

Autoren und die Herausgeberin wissen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die Aktie von Battery X Metals im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kommt es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung.

Aufgrund dieser angeführten Umstände liegen bei der bullvestor Medien GmbH Interessenskonflikte vor, weshalb die Objektivität der veröffentlichten Mitteilung nicht zugesichert werden kann. Anleger sollten die dargestellten Interessenkonflikte sowie das daraus resultierende Risiko einer Beeinflussung der Objektivität der Informationen, die in dieser Mitteilung enthalten sind, in ihre Anlageentscheidung einbeziehen.

Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Diese basieren auf aktuellen Annahmen und Erwartungen und unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten sowie anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den hierin enthaltenen Aussagen abweichen. Es wird empfohlen, alle öffentlichen Unterlagen des Unternehmens zu prüfen, insbesondere die Risikohinweise und zukunftsgerichteten Angaben unter www.sedarplus.ca.

Medieninhaber & Herausgeber:

bullVestor Medien GmbH

4300 Sankt Valentin, Gutenhofen 4

Tel: +43 7435 540 77

Firmenbuchnummer: FN 275279y

UID- Nummer: ATU 62435644

LEI: 549300IB9WNO0P0OFS60

Geschäftsführer/Alleingesellschafter: Helmut Pollinger

Verantwortlich für den Inhalt nach § 55 Abs. 2 RStV: Helmut Pollinger

- Werbung/Marketingmitteilung -

Enthaltene Werte: CA07135M2031