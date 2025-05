München / Frankfurt (ots) -Die internationale Personalberatung Heidrick & Struggles (NASDAQ: HSII) gibt bekannt, dass Kati Najipoor-Smith zum 1. Mai ihr deutsches Team verstärkt. Frau Najipoor-Smith leitete über viele Jahre die globale CEO-Practice von Egon Zehnder und wird bei Heidrick & Struggles vom Frankfurter Büro aus als Partnerin die Co-Leitung der europäischen CEO & Board Practice verantworten.Nicolas von Rosty, Deutschlandchef von Heidrick & Struggles, betont die außergewöhnliche Karriere der neuen Kollegin: "Kati hat sich in mehr als 25 Jahren Executive Search einen exzellenten Ruf als eine der herausragenden Persönlichkeiten unserer Branche erworben. Sie hat das Vertrauen zahlreicher Unternehmenslenker auf allerhöchster Ebene gewonnen und einige der sichtbarsten Besetzungen in Deutschland, oft auch bei komplexen Nachfolgeregelungen, erfolgreich abgeschlossen."Die gebürtige Iranerin kam im Alter von 16 Jahren in die USA und absolvierte ihr Masterstudium in Maschinenbau an der University of California. Ab 1987 war sie mehrere Jahre beim weltweit führenden Engineering-Dienstleister FEV in Aachen tätig, bevor sie an der RWTH Aachen promovierte.Nach Stationen in der Unternehmensberatung, unter anderem bei Roland Berger, begann Frau Najipoor-Smith 1999 ihre Karriere im Executive Search bei Egon Zehnder, wo sie im Laufe ihrer Karriere unter anderem die globale Automotive Practice aufbaute. Sie besetzte zahlreiche Positionen in Vorständen und Aufsichtsräten, darunter auch CEOs und Chairs von DAX-Konzernen. Neben dem Executive Search begleitete Kati Najipoor-Smith Unternehmen oft über Jahre bei geordneten Nachfolgeregelungen.Der Wirkungskreis von Kati Najipoor-Smith reicht dabei weit über die deutschen Grenzen hinaus, insbesondere an der Schnittstelle zwischen Deutschland und den USA ist sie im Rahmen prominenter Mandate tätig. Frau Najipoor-Smith ist Mitgründerin eines hochkarätigen Frauennetzwerkes, Buchautorin und regelmäßige Gastrednerin auf Kongressen.Mit ihrer langjährigen Erfahrung wird sich Kati Najipoor-Smith bei Heidrick & Struggles darauf konzentrieren, Klienten in Deutschland und auf internationalen Märkten bei der Etablierung effizienter und divers zusammengesetzter Aufsichtsgremien sowie leistungsstarker Topmanagement-Teams zu unterstützen.Neben Kati Najipoor-Smith konnte Heidrick & Struggles jüngst zwei weitere profilierte Beraterinnen gewinnen. Martina Fohr kommt von Spencer Stuart und kümmert sich im Rahmen der weltweiten Industrial Practice insbesondere um Klienten der Logistik sowie funktional um Mandate des Supply Chain Managements. Die ehemalige DHL-Managerin ist tief in ihrer Branche verankert und bringt umfassende Kenntnisse und Erfahrungen mit. Frau Fohr übt ihre Tätigkeit als Partnerin vom Frankfurter Heidrick-Büro aus.Ebenfalls neu bei Heidrick & Struggles ist Christina Greenidge. Die Absolventin der European Business School (ebs) erwarb zudem einen Master of International Affairs der Columbia University. Sie war 20 Jahre für McKinsey in unterschiedlichen Funktionen und Ländern tätig, davon zehn Jahre als Partnerin. Christina Greenidge baute als Gründerin und CEO mit der yakha GmbH in den vergangenen Jahren einen erfolgreichen IT-Personaldienstleister auf. Bei Heidrick & Struggles ist Frau Greenidge Mitglied der Industrial Practice mit Schwerpunkten auf der Besetzung von IT-Positionen, Eisenbahn, Luftverkehr und Logistik. Sie verstärkt das Düsseldorfer Büro.Mit den drei neuen Beraterinnen steigt der Frauenanteil im deutschen Teil der Partnerschaft von Heidrick & Struggles auf 50 Prozent.Über Heidrick & StrugglesHeidrick & Struggles (NASDAQ: HSII) ist der Premiumanbieter in den Bereichen Executive Search, Führungskräfte- und Nachwuchsentwicklung und Managementberatung. Seit über 70 Jahren setzt Heidrick & Struggles Maßstäbe in der Personalberatung und ermöglicht heute internationalen Topunternehmen als Partner für ganzheitliche Managementlösungen, ihre Welt zu verändern und zu gestalten. Für mehr Informationen über Heidrick & Struggles besuchen Sie bitte unsere Website: www.heidrick.comAnsprechpartnerDr. Nicolas von Rosty, Managing Partner Deutschland, nvonrosty@heidrick.comFür PresseanfragenDr. Klaus Westermeier Medienbüro+49 172 843 3232info@kwestermeier.deOriginal-Content von: Heidrick & Struggles GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/32539/6024243