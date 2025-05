In einem Forschungsprojekt arbeiten das Institut sowie die Industriepartner Silberform und J. v. G. Technology an einer Methode, die Körperschall zur Entfernung von Staub und Sand nutzt. Damit sollen die Moduloberflächen geschont und Wasser gespart werden. Auf voraussichtlich viel Interesse, womöglich gepaart mit einiger Skepsis dürfte bei der Messe The smarter E in München ein vom Fraunhofer-Institut für Digitale Medientechnologie IDMT präsentiertes Ausstellungsstück stoßen. Es geht um einen ersten Demonstrator für das Reinigen von Solarmodulen mittels Körperschall. Insbesondere für Großanlagen ...

