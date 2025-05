Sorgt der DAX kurz vor dem Wochenende wieder für eine positive Überraschung? Außerdem sollten Anleger bei den Aktien von Airbus und Porsche jetzt genau hinschauen. Nach der Feiertagspause hat der DAX am Freitag ein deutliches Plus verzeichnet. Mit guten Vorgaben aus Übersee stieg der deutsche Leitindex in den ersten Handelsminuten um 1,35 Prozent auf 22.799,99 Punkte. Damit zeichnet sich der achte Gewinntag in Folge sowie ein Wochenplus von 2,5 Prozent ...

Den vollständigen Artikel lesen ...