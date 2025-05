Neuenburg - Die Preise für Wohneigentum in der Schweiz sind im ersten Quartal 2025 weiter gestiegen. Der entsprechende Index des Bundesamtes für Statistik (BFS) legte in der Periode von Januar bis März 2025 gegenüber dem Vorquartal um 0,7 Prozent auf 121,1 Punkte zu. Im Jahresvergleich lagen die Preise für Wohneigentum gemäss dem Schweizerischen Wohnimmobilienpreisindex (IMPI) insgesamt 4,1 Prozent höher, wie das BFS am Freitag mitteilte. Am deutlichsten ...

