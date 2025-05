© Foto: manaemedia - picture alliance

Der Hersteller von Abnehmpräparaten und Konkurrent von Novo Nordisk Eli Lilly hat mit seinen am Donnerstag vorgelegten Zahlen nicht überzeugen können.Eli Lilly konnte sich in den vergangenen Wochen und Monaten deutlich besser behaupten als die Papiere von Konkurrent Novo Nordisk. Bessere Studiendaten als die des dänischen Rivalen beflügelten die Hoffnung darauf, dass die US-Amerikaner die ersten am Markt mit einem oralen Abnehmpräparat sein könnten. Während die Bewertung von Novo Nordisk angesichts der anhaltenden Talfahrt immer attraktiver wurde, blieb die von Eli Lilly deutlich über dem Branchendurchschnitt. Das rächte sich jetzt, denn die Aktie wurde nach den am Donnerstag vorgelegten …