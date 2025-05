Unterföhring (ots) -- Jede Woche folgt eine neue Episode der achtteiligen Staffel von Serienschöpfer Julian Fellowes ("Downton Abbey")- Den offiziellen Teaser Trailer sehen Sie hier (https://youtu.be/u5k_jKsGtLI)- Zum Cast der HBO-Dramaserie gehören unter anderem Carrie Coon, Christine Baranski, Cynthia Nixon, Morgan Spector, Louisa Jacobson, Denée Benton und Taissa Farmiga- Erste Bilder zur neuen Staffel finden Sie hier (https://app.mediasilo.com/review/6800aad2edf7146bc334bee4)- Die ersten beiden Staffeln von "The Gilded Age" sind bereits auf Sky und mit dem Streamingdienst WOW abrufbar2. May 2025 - Am 23. Juni geht es zurück ins vergoldete Zeitalter: Die dritte Staffel von "The Gilded Age" startet dann auf Sky und WOW. Die neuen Episoden der achtteiligen Staffel der HBO-Dramaserie starten jeweils wöchentlich, am Tag nach US-Ausstrahlung.Über "The Gilded Age"Das sogenannte amerikanische Gilded Age ("Vergoldetes Zeitalter") war eine Zeit von immensem wirtschaftlichem Wandel und sozialen Veränderungen. Imperien wurden aufgebaut - doch jeder errungene Sieg forderte seine Opfer.Nach dem Konkurrenzkampf zwischen den Opern ist die alte Garde geschwächt und die Russells stehen bereit, ihren Platz an der Spitze der Gesellschaft einzunehmen. Bertha hat dabei ein neues Ziel im Visier, bei dem ein Gewinn in Aussicht ist, der die Familie in neue Sphären katapultieren würde. George setzt währenddessen alles auf eine Karte, die die Eisenbahnindustrie revolutionieren könnte - oder vorher ruiniert. Auf der anderen Seite wird der Brook-Haushalt ins Chaos gestürzt, als Agnes sich weigert, Ada als neue Dame des Hauses zu akzeptieren. Peggy lernt einen gutaussehenden Arzt aus Newport kennen, dessen Familie jedoch ihre Karriere alles andere als gutheißt. Während ganz New York in Richtung Zukunft eilt, drohen die Ambitionen auf Kosten dessen zu gehen, was den Menschen am wichtigsten ist.Zum Cast der dritten Staffel "The Gilded Age" sind Carrie Coon, Christine Baranski, Cynthia Nixon, Morgan Spector, Louisa Jacobson, Denée Benton, Taissa Farmiga, Harry Richardson, Blake Ritson, Ben Ahlers, Ashlie Atkinson, Dylan Baker, Kate Baldwin, Victoria Clark, John Ellison Conlee, Michael Cumpsty, Kelley Curran, Jordan Donica, Jessica Frances Dukes, Claybourne Elder, Amy Forsyth, Jack Gilpin, Lisa Gay Hamilton, Ward Horton, Simon Jones, Celia Keenan-Bolger, Ben Lamb, Nathan Lane, Andrea Martin, Audra McDonald, Brian Stokes Mitchell, Debra Monk, Hattie Morahan, Donna Murphy, Kristine Nielsen, Paul Alexander Nolan, Kelli O'Hara, Patrick Page, Rachel Pickup, Taylor Richardson, Douglas Sills, Bobby Steggert, Erin Wilhelmi, John Douglas Thompson, Leslie Uggams, Merritt Wever, Bill Camp und Phylicia Rashad.Serienschöpfer Julian Fellowes ist zudem Autor und Executive Producer von "The Gilded Age". Weitere Executive Producer der Dramaserie sind Gareth Neame, David Crockett, Michael Engler, der ebenfalls Regie führt, Bob Greenblatt, Sonja Warfield, die ebenfalls als Autorin fungiert und Salli Richardson-Whitfield. "The Gilded Age" ist eine Co-Produktion von HBO und Universal Television, eine Division von Universal Studio Group.Ausstrahlung:Die achtteilige dritte Staffel von "The Gilded Age" startet am 23. Juni auf Sky und WOW, sowie linear auf Sky Atlantic. Neue Episoden starten wöchentlich, am Tag nach der US-Ausstrahlung. Die ersten beiden Staffeln stehen auf Abruf auf Sky und WOW zur Verfügung.Über WOW:Der Streamingdienst WOW (https://www.wowtv.de/) ist jederzeit, unterwegs und ohne lange Vertragsbindung verfügbar. WOW ist auf den meisten Geräten erhältlich, so dass die Inhalte spielend leicht zugänglich sind. Ob preisgekrönte Serien, Blockbuster-Filme, Live-Sport oder ein Extra-Fernsehprogramm für Kinder - WOW bietet für jeden Geschmack das passende Abo. 