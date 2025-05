FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 02.05.2025 - 11.00 am- BARCLAYS CUTS ABERDEEN GROUP PRICE TARGET TO 150 (155) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES 3I GROUP PRICE TARGET TO 4580 (4285) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES NEXT PLC PRICE TARGET TO 11750 (9875) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BERENBERG RAISES ENDEAVOUR MINING PRICE TARGET TO 2900 (2800) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS CLARKSON PRICE TARGET TO 4150 (5100) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS INFORMA PRICE TARGET TO 1000 (1041) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS SCHRODERS PRICE TARGET TO 370 (380) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES CURRYS TO 'BUY' (HOLD) - PRICE TARGET 130 (95) PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES JUPITER FUND PRICE TARGET TO 65 (60) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES LIONTRUST ASSET MANAGEMENT PRICE TARGET TO 360 (330) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES LONDON STOCK EXCHANGE PRICE TARGET TO 12900 (12600) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES MAN GROUP PRICE TARGET TO 230 (225) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES POLAR CAPITAL PRICE TARGET TO 440 (415) PENCE - 'HOLD' - GOLDMAN ADDS TELE2 AND WISE TO 'EUROPEAN CONVICTION LIST - DIRECTOR'S CUT' - GOLDMAN REMOVED ADYEN AND TESCO FROM 'EUROPEAN CONVICTION LIST - DIRECTOR'S CUT' - INVESTEC CUTS HUNTING TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 270 (390) PENCE - INVESTEC STARTS TRAINLINE WITH 'BUY' - PRICE TARGET 425 PENCE - JPMORGAN CUTS LONDON STOCK EXCHANGE PRICE TARGET TO 13300 (13670) PENCE - 'OW' - JPMORGAN CUTS SPECTRIS PRICE TARGET TO 2900 (3350) PENCE - 'OVERWEIGHT' - RBC CUTS WATCHES OF SWITZERLAND TO 'SECTOR PERFORM' (OP) - PRICE TARGET 375 (640) P - SHORE CAPITAL STARTS GLOBALDATA WITH 'BUY' - PRICE TARGET 225 PENCE - UBS CUTS BUNZL PRICE TARGET TO 2200 (2900) PENCE - 'SELL' - UBS CUTS LONDON STOCK EXCHANGE PRICE TARGET TO 13400 (13600) PENCE - 'BUY' - UBS CUTS WH SMITH PRICE TARGET TO 1000 (1580) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS RAISES ENDEAVOUR MINING PRICE TARGET TO 2800 (2500) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES HALEON PRICE TARGET TO 460 (443) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES LAND SECURITIES PRICE TARGET TO 720 (710) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES LLOYDS PRICE TARGET TO 74 (72) PENCE - 'NEUTRAL'dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob