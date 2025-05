EQS-News: GBC AG / Schlagwort(e): Studie/Prognose

02.05.2025 / 11:15 CET/CEST

Augsburg, 2. Mai 2025 - Die GBC AG hat ihre Studie zur Energy S.p.A. (ISIN: IT0005500712) im Rahmen eines regulären Updates aktualisiert. Die Analysten bestätigen das bestehende Kauf-Rating, das neue Kursziel liegt bei 1,30€.



Trotz eines herausfordernden Marktumfelds mit regulatorischen Unsicherheiten und gedämpfter Investitionsbereitschaft im italienischen BESS/ESS-Markt (stationäre Energiespeicher) hat sich Energy S.p.A. strategisch vorausschauend positioniert. Die Technologiegesellschaft hat ihre Vertriebskanäle diversifiziert, internationale Märkte erschlossen und sich in wachstumsstarken Segmenten - insbesondere im Business-kundenbereich (C&I-Segment) - fest etabliert. Die jüngste Großprojektvergabe durch den österreichischen Autobahnbetreiber ASFINAG unterstreicht das gestiegene Vertrauen internationaler Kunden in die Projektkompetenz und Technologieplattform des Unternehmens.



Ein besonderes Merkmal von Energy S.p.A. ist die hohe Fertigungstiefe, von der Batteriemodul-Ebene bis hin zur Systemintegration. Diese vertikale Struktur ermöglicht es, flexibel auf Marktentwicklungen zu reagieren und die Kontrolle über Qualität, Kosten und Innovation zu behalten - ein klarer Wettbewerbsvorteil gegenüber rein integrativen Anbietern.



Auf Basis des gestärkten Auftragsbestands, der operativen Stabilisierung und der fortgesetzten Effizienzmaßnahmen erwartet GBC mittelfristig eine schrittweise Margenerholung sowie erneutes Wachstum. Die Analysten sehen das Unternehmen daher in einer soliden Ausgangsposition für die kommenden Quartale.



Die vollständige Studie steht unter folgendem Link zum Download bereit: http://www.more-ir.de/d/32352.pdf



Über Energy S.p.A.:

Energy S.p.A. ist ein führender italienischer Entwickler und Hersteller stationärer Energiespeicherlösungen (ESS) für private, gewerbliche und industrielle Anwendungen. Das Unternehmen bietet umfassende Speicherlösungen "Made in Italy" und zeichnet sich durch eine hohe vertikale Integration, modulare Technologien und ein wachsendes internationales Vertriebsnetz aus. Seit 2022 ist Energy S.p.A. an der italienischen Börse (Euronext Growth Milan) gelistet.



Über GBC AG

Die GBC AG mit Sitz in Augsburg ist eines der führenden unabhängigen Research- und Beratungshäuser mit Schwerpunkt auf mittelständische börsennotierte Unternehmen im deutschsprachigen Raum. Seit 1999 begleitet GBC mittelständische Unternehmen durch hochwertiges Research, professionelle Investorenkonferenzen sowie fundierte Kapitalmarktberatung. Ergänzt wird das Leistungsangebot durch die GBC Kapital GmbH, welche das Corporate-Finance-Geschäft verantwortet.



