S. Angelo di Piove di Sacco (PD), 30. Juli 2025 - GBC Research hat die "Kaufen"-Empfehlung für die Aktie der Energy S.p.A. bestätigt. Das Kursziel der Analysten liegt bei 1,30 EUR und damit deutlich über dem aktuellen Niveau (Schlusskurs am 29.07.2025 an der Börse Frankfurt: 0,794 EUR). Die Analysten bewerten die Gründung der deutschen Tochtergesellschaft EnergyOnSite GmbH positiv. Der strategische Meilenstein bekräftigte die positive Grundeinschätzung zur Energy-Gruppe und unterstreiche die konsequente Nutzung vorhandener Wachstumschancen durch die nun verstärkte Umsetzung der Internationalisierungsstrategie. Zusätzliche weitere Wachstumspotenziale sollten sich aus Sicht der Analysten auch aus der geplanten massiven staatlichen Investitionsoffensive (erhebliche Erhöhung der Ausgaben des Bundeshaushalts, 500 Mrd.-Euro-Sondervermögen Infrastruktur etc.) der deutschen Bundesregierung in die inländische öffentliche Infrastruktur ergeben. Die vollständige Analystenstudie zum kostenlosen Download:

https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=8f9305be02a7c3adcc088aec30f992e6 *** Die Energy Gruppe ist ein Hersteller von Komplettsystemen und führend in der BESS-Technologie (Battery Energy Storage System) für den privaten Gebrauch und für Großanwendungen sowie ein Anbieter von Cloud- und Engineering-Dienstleistungen auf dem italienischen und europäischen Markt.Die Gruppe geht aus der Energy S.p.A. hervor, die 2013 von Davide Tinazzi, Andrea Taffurelli und Massimiliano Ghirlanda gegründet wurde und seit dem 1. August 2022 an der Euronext Growth Mailand der italienischen Börse notiert ist (ISIN Code IT0005500712, Ticker ENY), zu der 2023 die EnergyInCloud Srl und 2024 die Enermore Srl hinzugekommen sind. Energy hat bis heute mehr als 65.000 Systeme allein in Italien verkauft und installiert, wobei der Schwerpunkt auf den Märkten für Privathaushalte, Gewerbe, Industrie, Versorgungsunternehmen und Elektromobilität liegt. Im Geschäftsjahr 2024 wurde ein Umsatz von 37,2 Millionen Euro und ein Betriebsergebnis von -17,6 Millionen Euro erzielt. www.energyspa.com Kontakt

Unternehmen

Energy S.p.A.

Ing. Davide Tinazzi

Tel. +39 049 2701296

investor@energysynt.com IR- & Pressekontakt Deutschland

Fabian Lorenz

Tel. +49 221 / 29831588,

lorenz@florenz-kommunikation.de

IR & Corporate Media Relations Advisors International TWIN

Federico Bagatella | Tel. +39 331 8007258

Giorgia Fenaroli | Tel. +39 334 2208486

energy@twin.services



