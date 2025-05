2024 war die Photovoltaik nach Auswertung von Energy-Charts erst im Mai und dann bis August die größte Stromerzeugungsquelle auf Monatsbasis hierzulande. Der Bundesverband Solarwirtschaft geht davon aus, dass die Photovoltaik auch im Gesamtjahr erstmals vor der Braunkohle liegen wird. Die Photovoltaik-Anlagen in Deutschland haben im April 8572,8 Gigawattstunden zur öffentlichen Nettostromerzeugung in Deutschland beigetragen. Sie ließen damit die Windparks an Land mit 5862 Gigawattstunden und die Braunkohlekraftwerke mit 5340,8 Gigawattstunden deutlich hinter sich, wie die am Donnerstag veröffentlichte ...

