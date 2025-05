Der Energieversorger Pfalzwerke bietet seinen Kund:innen Steckersolargeräte der Marke MOE Balkonkraftwerk an. Diese kommen vom Stuttgarter Startup Nineti. Die Pfalzwerke AG kooperiert mit dem jungen Stuttgarter Unternehmen Nineti GmbH, bekannt unter der Marke MOE Balkonkraftwerk. Somit will der Energieversorger einfache Solarlösungen direkt zu den Menschen nach Hause bringen - auch für Mieterinnen und Mieter. Außerdem kann man die Balkonkraftwerke direkt per haushaltsüblichem Schukostecker anschließen, ...

