KION legte solide Zahlen für das erste Quartal 2025 vor. Der Umsatz sank im Jahresvergleich um 2?% auf 2,8?Mrd.?EUR (-9?% gegenüber dem Vorquartal), bedingt durch Rückgänge in beiden Geschäftsbereichen: Industrial Trucks & Services (IT&S; -2?% yoy) und Supply Chain Solutions (SCS; -4?% yoy). Das bereinigte EBIT lag bei 196?Mio.?EUR und damit 14?% unter dem Vorjahreswert; die Marge verschlechterte sich im Jahresvergleich um 90 Basispunkte auf 7,0?% (-120 Basispunkte gegenüber dem Vorquartal). Belastet wurde das Ergebnis insbesondere durch den Bereich IT&S (-23?% yoy), wo geringere Verkäufe von Neufahrzeugen zu einer unzureichenden Deckung der Fixkosten führten. Dennoch lagen Umsatz und bereinigtes EBIT jeweils 2?% über dem Konsens, und der Auftragseingang übertraf mit +11?% yoy (3?% über Konsens) ebenfalls die Erwartungen - getragen von einem starken Servicegeschäft. Vorausgesetzt, es kommt zu keinem spürbaren Konjunktureinbruch, bestätigte das Management die Prognose für das Geschäftsjahr 2025: ein Umsatz von 10,9-11,7?Mrd.?EUR (-5?% bis +2?% yoy) und ein bereinigtes EBIT von 720-870?Mio.?EUR (-21?% bis -5?% yoy), wobei der Rückgang im IT&S-Bereich teilweise durch bessere Ergebnisse bei SCS ausgeglichen werden soll. Das Effizienzprogramm verläuft planmäßig und soll ab 2026 jährliche Kosteneinsparungen von 140-160?Mio.?EUR bringen und so eine gewisse Abfederung bis zu einer konjunkturellen Erholung ermöglichen. Die Analysten von mwb research halten an ihren Schätzungen sowie dem Kursziel von 46,00?EUR fest und bestätigen ihre Kaufempfehlung. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Kion%20Group%20AG