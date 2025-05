Mercedes-Benz zieht Konsequenzen aus der US-Zollpolitik: Ab 2027 soll ein neues Modell im Werk Tuscaloosa vom Band laufen. Mit dem Schritt will der Konzern drohende Strafzölle umgehen - und zugleich seine Position auf dem wichtigen US-Markt strategisch ausbauen. Heißt im Klartext: Ola Källenius fügt sich den Wünschen des US-Präsidenten. Mercedes-Benz wird ab 2027 ein neues Modell seiner volumenstarken "Core"-Fahrzeugklasse in seinem Werk in Tuscaloosa, Alabama fertigen. Zwar hält sich der Konzern ...

Den vollständigen Artikel lesen ...