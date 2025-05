Brüssel - Die Europäische Union sieht gute Chancen, die Gespräche über ein Handelsabkommen mit Indonesien zügig abzuschließen. Die Gespräche seien zuletzt "sehr gut vorangekommen", sagte ein Sprecher der EU-Kommission dem "Spiegel".Es gebe offene Fragen, doch seien beide Seiten "entschlossen", die "verbleibenden Unterschiede zu überbrücken". Von "Bewegung bei einer Reihe von Punkten" hatte zuvor auch eine Delegation des Handelsausschusses im Europäischen Parlament berichtet, die vor Ostern Gespräche mit indonesischen Vertretern in Jakarta geführt hatte.Fortschritte habe es etwa beim Zugang europäischer Anbieter zu staatlichen Aufträgen gegeben. Zudem einigten sich beide Seiten, beim Schutz des Regenwaldes stärker zu kooperieren. Grund für die Annäherung sei nicht zuletzt "die Zollpolitik der USA", sagte Bernd Lange, Vorsitzender des Gremiums. Beide Seiten suchten nach einem Ersatz für ihren US-Export, der durch Donald Trumps Einfuhrabgaben gefährdet sei."Ein Abschluss des Abkommens könnte der europäischen Wirtschaft Entlastung in schwieriger Zeit bringen", so Lange. Indonesien sei mit rund 280 Millionen Einwohnern das viertgrößte Land der Erde und habe einen "wachsenden Bedarf an industriellen Investitions- und Konsumgütern". Zuletzt erreichte der Handel zwischen der EU und Indonesien ein Volumen von 28 Milliarden Euro.