Die Nonfarm Payrolls werden im April voraussichtlich um 130.000 steigen, was unter dem Anstieg von 228.000 im März liegt.Das US Bureau of Labor Statistics wird die Beschäftigungsdaten am Freitag um 12:30 GMT veröffentlichen.Der US-Arbeitsmarktbericht könnte die Chancen auf eine Zinssenkung der Fed im Juni erheblich beeinflussen und den US-Dollar erschüttern. ...

