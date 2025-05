Zürich - Der US-Dollar hat sich im Laufe des Freitagvormittags zum Euro und zum Franken abgeschwächt und damit am Vortag erzielte Gewinne wieder abgegeben. Aktuell wird die Gemeinschaftswährung zu 1,1331 Dollar gehandelt. Das ist mehr als am Morgen mit 1,1311 und 1,1286 Dollar am Donnerstagabend. Derweil kostet der «Greenback» 0,8262 Franken. Am Vorabend waren es noch 0,8316 Franken. Auch das Währungspaar Euro/Franken hat sich mit 0,9362 abgeschwächt. ...

