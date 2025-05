Im ersten Quartal hat NRW mehr als 240 Windenergieanlagen mit einer Leistung von 1.526 Megawatt genehmigt. Damit liegt NRW deutlich vor anderen Bundesländern wie Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern oder Brandenburg. Noch nie hat ein Bundesland in einem Jahr so viel Windenergie genehmigt wie Nordrhein-Westfalen im vergangenen Jahr 2024. Dieser Aufwärtstrend setzt sich auch in den ersten drei Monaten des Jahres 2025 fort. Zum Stichtag 31. März haben die Behörden in NRW 248 Windenergieanlagen mit ...

