NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat das Kursziel für Amazon nach Quartalszahlen von 220 auf 225 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Aktie steht zudem auf der "Analyst Focus List" der US-Bank. Der Onlinehändler und Technologiekonzern habe ordentlich abgeschnitten schrieb Analyst Douglas Anmuth in einer am Freitag vorliegenden Studie. Zudem beinhalte der Ausblick auf das laufende Quartal geringere Belastungen durch das Wirtschaftsumfeld sowie die US-Zölle als befürchtet. Zudem vertraue das Unternehmen darauf, die Phase der Unsicherheit ähnlich wie in der Vergangenheit letztlich gestärkt zu überstehen./gl/misVeröffentlichung der Original-Studie: 02.05.2025 / 02:27 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.05.2025 / 02:27 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: US0231351067