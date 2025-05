NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Amazon nach Quartalszahlen von 235 auf 230 US-Dollar gesenkt, die Einstufung aber auf "Outperform" belassen. Der weltgrößte Online-Händler habe eher positiv überrascht als enttäuscht, schrieb Analyst Brad Erickson in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Experte hob vor allem den starken Anstieg des Auftragsbestands in der Cloud-Sparte hervor sowie den Aspekt, dass die Kapazitäten im zweiten Halbjahr wohl endlich die Tür für einen stärkeren Anstieg dieser Kennziffer öffneten. Die Auswirkungen der US-Zölle hielten sich in Grenzen - vorerst./la/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 02.05.2025 / 03:04 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.05.2025 / / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: US0231351067