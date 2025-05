ETF Analyse der Woche | UBS ETF (IE) Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF (USD) A-dis

ETF DER WOCHE

UBS ETF (IE) Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF (USD) A-dis

Strategie des ETF Fonds

Der Fonds bietet Zugang zu den Top Unternehmen des Goldbergbaus, die mindestens 90 Prozent ihrer Einnahmen mit dem Goldabbau erwirtschaften.

- iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF WKN: A1JVYP - ISIN: IE00B7KMNP07 - Kürzel: UBUD

ETF Chartcheck - Betrachtung im Wochenchart:

Der Anteilsschein gab von August 2020 bis Mitte September 2022 sukzessive nach. Die Abgaben waren kontinuierlich, aber moderat. Nachdem der Anteilsschein einen Boden gefunden hat, ging es bis Mai 2023 zunächst zurück in den Bereich der 16,50 EUR. Nach erneuten Abgaben zogen die Notierungen ab März 2024 deutlich und vor allem dynamisch an. Insbesondere die letzten Handelswochen waren von großen Wochenranges geprägt. Das Hoch (28,38 EUR) wurde zwar abverkauft, das Papier konnte sich in dieser Handelswoche zumindest stabilisieren, aber noch nicht wesentlich erholen.

Im Wochenchart ist erkennbar, dass der Anteilsschein bis März 2024 übergeordnet im Dunstkreis aller drei Linien seitwärts gelaufen ist. Es ging von der SMA200 (aktuell bei 15,24 EUR) dann dynamisch aufwärts. Die SMA20 (aktuell bei 22,76 EUR) wurde im Rahmen von Rücksetzern mehrmals angelaufen, hat aber als Support gehalten. Aktuell notiert das Papier deutlich über der SMA20, das Wochenchart ist damit bullisch zu interpretieren.

Solange sich der Anteilsschein über der SMA20 halten kann, solange könnten sich weitere Aufwärtsimpulse einstellen, die zunächst in den Bereich der 29,50 - 30,50 EUR gehen könnten. Darüber könnte es in den Bereich der 33,50 - 34,00 EUR gehen.

Sollten sich Rücksetzer einstellen, so könnten sich diese im Bereich der SMA20 stabilisieren und erholen. Die Relevanz und die Bedeutung dieser Durchschnittslinie lässt sich gut aus dem Chart herauslesen. Entsprechen eintrüben würde sich das Wochenchart dann, wenn das Papier unter die SMA20 fällt und auch den Kontakt zu dieser Linie verliert. Weitere Abgaben könnten in den Bereich der SMA50 (aktuell bei 20,04 EUR) gehen. Hier hätte der Anteilsschein die Möglichkeit der Stabilisierung und der Erholung.

Aktuelle Einschätzung Wochenchart, Prognose: bullisch

ETF Chartcheck - Betrachtung im Tageschart:

Es im Tageschart erkennbar, dass der Anteilsschein in den letzten Monaten wellenförmig aufwärtsgelaufen ist. Es ging übergeordnet im Bereich der SMA20 (aktuell bei 25,29 EUR) - SMA50 (aktuell bei 24,02 EUR) aufwärts. Im Chart ist gut nachzuvollziehen, dass sich die Rücksetzer spätestens immer im Dunstkreis der SMA50 erholen konnten. Auch der letzter Rücksetzer Anfang April konnte sich im Dunstkreis dieser Linie erholen und im Zuge der Erholung wieder über die SMA20 laufen. Zwar wurde das Hoch wieder abverkauft, der Anteilsschein hat sich aber an der SMA20 erholen können.

Damit ist das Tageschart bullisch zu interpretieren. Wesentlich wird aber sein, dass sich der Anteilsschein über der SMA20 halten kann. Solange dies der Fall ist, könnte es wieder an das Jahreshoch gehen. Kann sich das Papier per Tagesschluss über dieser Marke festsetzen, so steigt die Wahrscheinlichkeit, dass es weiter aufwärts an die Anlaufziele geht, die in der Wochenbetrachtung Erwähnung gefunden haben....

