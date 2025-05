Berlin - Die Linke fordert, allen Schulkindern bundesweit ein kostenfreies und gesundes Essen anzubieten."Die Debatte um den Fleischanteil am Schulessen ist sinnloser Kulturkampf der Union und lenkt doch vom eigentlichen Problem ab: Viele Eltern können sich das Schulessen nicht mehr leisten", sagte Linken-Chefin Ines Schwerdtner. "In Sachsen etwa kann ein Schulessen bis zu sieben Euro kosten.""Damit niemand hungrig die Schulbank drücken muss, fordern wir ein kostenfreies Mittagessen für alle Schülerinnen und Schüler. So stellen wir sicher, dass alle Kinder mindestens einmal am Tag eine warme und gesunde Mahlzeit erhalten. Wir fordern das auf Landes- wie auf Bundesebene vehement, sogar mit Volksinitiativen wie in Brandenburg."Kinder lernten in der Schule auch, wie sie sich gesund ernähren können. "Gerade deshalb ist es wichtig, dass das Essen viel frisches Obst und Gemüse enthält. Die Schulküchen müssen sich an die Empfehlungen der Deutschen Gesellschaft für Ernährung halten und nicht an die eines Metzgermeisters von der CSU", sagte Schwerdtner.