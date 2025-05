Einstellung AufnahmeISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: AnmerkungenCA60251N2086 Minas Metals Ltd. 02.05.2025 CA9129371097 Universal Digital Inc. 05.05.2025 Tausch 1:1CA83336J2083 Snow Lake Resources Ltd. 02.05.2025 CA83336J3073 Snow Lake Resources Ltd. 05.05.2025 Tausch 13:1