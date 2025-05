EUR/USD wurde um die Zone von 1,1400 gesehen, nachdem es nach der europäischen Sitzung am Freitag gestiegen ist.Der bullish Ausblick bleibt intakt, obwohl die Momentum-Indikatoren auf Zögern hindeuten.Wichtige gleitende Durchschnitte unterstützen die Fortsetzung nach oben, während sich in der Nähe Widerstand bildet.Das Paar EUR/USD setzte am Freitag ...

Den vollständigen Artikel lesen ...