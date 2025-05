Paris / London / Zürich - Europas Aktienmärkte sind am Freitag schwungvoll in den Mai gestartet. Nach der Feiertagspause hatten positive Signale im Handelsstreit zwischen China und den USA den Kursen schon Anfangs geholfen. Mit Rückenwind von robusten Daten vom US-Arbeitsmarkt wurden die Gewinne dann im Tagesverlauf noch ausgebaut. Der EuroStoxx 50 beendete den ersten Handelstag im neuen Monat 2,42 Prozent höher bei 5.285,19 Punkten. In der Wochenbilanz ...

