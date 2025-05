Am 17. März hatten wir im Express-Service um die Mittagszeit getitelt: "thyssenkrupp nucera: Ausbruch möglich!" Dieser Trading-Tipp hat gut funktioniert und hat in zwei Tagen einen Aktiengewinn von bis zu 25 Prozent und mit dem vorgeschlagenen Zertifikat einen Gewinn von 84 Prozent gebracht. Was danach passierte war nicht vorhersehbar, aber wir raten immer wieder dazu solche Gewinne mitzunehmen oder abzusichern, denn das gehört zu einer erfolgreichen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...