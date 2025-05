Die Nonfarm Payrolls im April übertreffen die Konsensschätzung mit 177K; Arbeitslosenquote bleibt stabil bei 4,2%, was die Rezessionsängste verringert.Trump drängt die Fed, die Zinsen zu senken, trotz positiver Daten; CBOT zeigt 88 Basispunkte an Preisnachlässen, die eingepreist sind.Apple und Amazon fallen aufgrund verfehlter Verkaufszahlen in China ...

