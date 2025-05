Stuttgart - Nachdem in Stuttgart am Freitagabend ein Fahrzeug in eine Menschengruppe gefahren ist, ist eine 46-jährige Frau im Krankenhaus ihren Verletzungen erlegen. Das teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Abend mit.Die Ermittler gehen vorerst von einem Unfall aus. "Nach aktuellem Ermittlungsstand liegen derzeit keinerlei Hinweise vor, die auf eine vorsätzliche Gewalttat oder ein Anschlagsgeschehen schließen lassen", hieß es in einer Erklärung.Nach Angaben der Beamten war gegen 17:50 Uhr an der Charlottenstraße ein 42 Jahre alter Mann mit einem schwarzen Geländewagen vom Typ Mercedes G-Klasse in eine Personengruppe gefahren und hatte dabei acht Personen verletzt, darunter drei schwer. Eine Person musste vor Ort reanimiert werden. Der Fahrer wurde zunächst festgenommen.Der Vorfall weckte umgehend Erinnerungen an verschiedene Anschläge in den letzten Monaten. So waren in Magdeburg oder München Attentäter absichtlich in Menschenmengen gefahren und hatten dabei jeweils mehrere Menschen getötet.