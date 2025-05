New York - Die US-Börsen haben am Freitag deutlich zugelegt. Zu Handelsende in New York wurde der Dow mit 41.317 Punkten berechnet, ein Plus in Höhe von 1,4 Prozent im Vergleich zum vorherigen Handelstag.Wenige Minuten zuvor war der breiter gefasste S&P 500 mit rund 5.685 Punkten 1,5 Prozent im Plus, die Technologiebörse Nasdaq berechnete den Nasdaq 100 zu diesem Zeitpunkt mit rund 20.103 Punkten 1,6 Prozent im Plus.Vor einigen Wochen wäre der am Freitag veröffentlichte solide US-Arbeitsmarktbericht von den Märkten noch negativ aufgenommen worden, da damit die Wahrscheinlichkeit für Leitzinssenkungen der US-Zentralbank Federal Reserve sinkt. Diese könnte sich zunächst weiterhin prioritär der Bekämpfung der Inflation widmen. Angesichts der Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump reagierten Anleger nun erleichtert darüber, dass der Bericht kaum Hinweise auf negative Auswirkungen der Zölle liefert. Positiv wurde am Freitag zudem aufgenommen, dass China signalisiert hat, dass die Tür für Verhandlungen offen sei - sobald die USA ihre Zölle aufhebt.Die europäische Gemeinschaftswährung war am Freitagabend etwas stärker: Ein Euro kostete 1,1301 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8849 Euro zu haben.Der Goldpreis ließ leicht nach, am Abend wurden für eine Feinunze 3.234 US-Dollar gezahlt (-0,2 Prozent). Das entspricht einem Preis von 92,00 Euro pro Gramm.Der Ölpreis sank unterdessen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Freitagabend gegen 22 Uhr deutscher Zeit 61,62 US-Dollar, das waren 51 Cent oder 0,8 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.