Berlin - Die ehemalige Bundestagspräsidentin Bärbel Bas (SPD) soll in der nächsten Bundesregierung Ministerin für Arbeit und Soziales werden. Das berichtet die "Bild" (Samstagausgabe) unter Berufung auf SPD-Parteikreise.Demnach soll Bas die Nachfolge des amtierenden Ministers Hubertus Heil (SPD) antreten. Zu ihren Kernaufgaben im neuen Amt werden die Stabilisierung des Rentenniveaus sowie die Reform des Bürgergelds gehören. Offiziell will die SPD ihre künftigen Bundesminister am Montag vorstellen.