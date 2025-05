News von Trading-Treff.de Die Tesla hat am Freitag noch einmal einen Ausbruch-Versuch gestartet. Das Unternehmen konnte sich um 1,9 % aufwärts schieben. Der Kurs ist nun auf einem Niveau in Höhe von 254,65 € angekommen. Damit konnte die Aktie in den vergangenen fünf Tagen gleich über 12 % plus auf sich vereinen. Der Titel scheint wieder etwas stärker in Fahrt gekommen zu sein, ohne einen Aufwärtstrend direkt behaupten zu können. Zum einen werden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...