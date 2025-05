© Foto: Nati Harnik/AP/dpa - dpa-Bildfunk

Berkshire Hathaway hat zu seiner jährlichen Investorenkonferenz geladen und seine Zahlen zum ersten Quartal vorgestellt. Die fallen durchwachsen aus.Mit Spannung sind die Quartalszahlen von Berkshire Hathaway, der Holdinggesellschaft von Investorenlegende Warren Buffett, erwartet worden. Trotz der jüngsten Zollpanik zeigten sich Anlegerinnen und Anleger der Aktie zuletzt unbeeindruckt. Die notierte trotz Korrektur in Schlagdistanz zu ihren Allzeithochs und konnte dieses noch am Freitag verbessern. Die enormen Cash-Reserven des Unternehmens - Buffett hatte insbesondere im vergangenen Jahr immer wieder große Teile seiner Beteiligungen an Unternehmen wie Apple, der Bank of America und American …