News von Trading-Treff.de Mercedes-Benz hat am Freitag einen beträchtlichen Aufschlag geschafft. Die Notierungen konnten sich je nach Börsenplatz um zwischen 0,6 % und 1,7 % aufwärts bewegen. Damit hat sich die kurzfristige Krise in den fünf Tagen wieder weitgehend erledigt. Der Titel liegt immer noch mit -1 % innerhalb einer Woche hinten. Das ist bei der Kurshöhe von 53,41 € sehr einfach zu verkraften. Denn: Am Dienstag vergangener Woche hat die ...

