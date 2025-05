News von Trading-Treff.de Eine starke Woche hat auch die Aktie von Rheinmetall hinter sich. Die Düsseldorfer haben am Ende der Woche einen Anstieg auf 1576 € geschafft. Allein am Freitag sattelte der Titel immerhin 5,1 % nach oben auf. Damit hat die Rheinmetall ein Allzeithoch erreicht. Das bedeutet an den Märkten in aller Regel, dass der Trend sich noch fortsetzen kann. Nach oben sind keine Hürden mehr sichtbar, die dem Kurs der Aktie jetzt im Weg ...

Den vollständigen Artikel lesen ...